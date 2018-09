'Deja acuerdo México-EU más oportunidades que riesgos'

Guadalajara— Con los términos a los que se llegó en el acuerdo comercial entre México y Estados Unidos, el Clúster Automotriz de Jalisco ve más oportunidades que riesgos para el sector."Aunque es algo que aún no queda muy claro, el tema del salario no es preocupante, como se veía en un inicio, porque según la información que fuimos obteniendo días después, si una región no puede pagar los 16 dólares por hora para crear el 40 por ciento del contenido del vehículo, entonces debe hacer el 50 por ciento del vehículo con materiales locales", explicó Alexandro Burgueño, presidente del clúster.Para el líder empresarial, esto significa una gran oportunidad porque las armadoras tendrán que hallar empresas mexicanas que les surtan.Además, las autopartes también deben tener un mayor contenido regional; por ejemplo, las llamadas "partes vitales", que son los ejes, carrocerías, motores, sistemas de dirección, de suspensión, transmisiones y baterías de litio, deben aumentar su contenido al 75 por ciento."Esto también es una buena noticia porque normalmente, alrededor del 40 por ciento del contenido de esas autopartes son materiales importados de Europa y Asia, así que tendrán que buscar proveedores e implementar sus propias líneas de producción".Burgueño señaló que quienes más problemas tendrán en este sentido son las armadoras japonesas, que regularmente exportan todos sus materiales, pero tendrán que dejar de hacerlo o pagarán un arancel.Además, dijo, todas las armadoras tendrán tres años a partir de que se firme el acuerdo para aumentar el contenido regional de sus vehículos de 62.5 a 75 por ciento.El empresario recordó que estos lineamientos pueden cambiar en las negociaciones entre EU y Canadá, que se retomaron esta semana.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.