Las cartas paralelas del sector automotor, incluidas en la negociación con Estados Unidos dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), salvan y protegen la capacidad exportadora del sector, aseguró el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.De acuerdo con el funcionario, hasta ahora, lo negociado con Estados Unidos traerá cambios a algunas reglas de origen para sectores específicos, pero sin que esto implique algún tipo de restricción cuantitativa, comercio administrado o cuotas.Para el sector automotor, Guajardo detalló que hay reglas más estrictas que implica más generación de valor y empleos en América del Norte, además de que aseguró que la carta paralela, o side letter, garantiza el libre comercio."(La carta paralela) salva la capacidad de exportadora del sector automotor de América del Norte, salva las plantas en proceso que ya están por terminar y además da un espacio de crecimiento hacia adelante, no es un elemento que vaya a limitar", dijo tras su participación en el Foro Mexico Summit, organizado por The Economist.Según explicó, con la carta se evita la aplicación de aranceles unilaterales bajo argumentos como el de seguridad nacional de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de Estados Unidos.El Secretario detalló que si Estados Unidos quisiera aplicar aranceles de 30 por ciento a autos provenientes de todo el mundo, según establece dicha regla, éstos no se impondrían a México."Lo que estamos haciendo es comprar un seguro para que el millón de empleos en el sector automotor mexicano se proteja y se proteja el dinamismo de crecimiento años hacia delante", indicó.Sobre la posibilidad de terminar con un acuerdo que no incluya a Canadá, Guajardo recordó que el mismo Presidente de la República ha señalado ya la intención de perseguir un acuerdo trilateral.En tanto, agregó que la relevancia comercial de México con Estados Unidos es mucho mayor que el comercio que sostiene el País con Canadá, la cual se centra en sectores específicos, por lo que resulta valioso perseguir un acuerdo que incluya a los tres países."La relevancia estratégica de la trilateralidad está concentrada en sectores clave como el aeroespacial, el automotor, el de dispositivos médicos que requieren de alguna manera hacer el mejor intento para que este acuerdo siga siendo trilateral", señaló.Guajardo también expresó que en el segundo día de negociaciones con los tres países se tienen expectativas positivas de lograr a un acuerdo.

