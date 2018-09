Las nuevas funciones de Uber para seguridad de pasajeros y chofer

Nueva York– Uber anunció el miércoles que ha decidido reforzar la seguridad de sus conductores y pasajeros en un intento por restaurar la confianza en la marca. La compañía agregó a su app una función que avisará a los pasajeros y conductores cuando detecte un accidente o una parada imprevista. Los conductores también accederán a una función de manos libres para recoger a los pasajeros sin tener que manipular sus teléfonos y ya no verán más dónde habían recogido a pasajeros antes."Éste es solo el inicio del viaje de Uber", dijo el miércoles el director general Dara Khosrowshahi durante la presentación de las nuevas funciones de la compañía en la Ciudad de Nueva York. "Queremos que Uber sea la plataforma de transporte más segura del planeta".Uber tiene previsto utilizar datos de ubicación para advertir cuando una parada parezca inusual si no hay tránsito o si un vehículo no llegó al destino indicado. Si hay una parada larga e imprevista durante un viaje, tanto el pasajero como el conductor recibirán un aviso de verificación en el que les preguntarán si todo está bien.La compañía también agregó un botón a su app para que los conductores se comuniquen con servicios de emergencia, similar al creado en marzo para los pasajeros. Uber dijo que la utilización del botón es más eficiente que llamar al 911 porque la app de Uber contiene la ubicación exacta del vehículo.En adelante, Uber ocultará la información específica de las direcciones donde el pasajero subió y descendió en el historial de viajes para que solo la zona general del inicio y fin del trayecto aparezca en la aplicación del conductor, no la dirección.Khosrowshahi ha convertido la seguridad en una de sus altas prioridades desde que asumió como director general hace un año. En abril, Uber comenzó a efectuar su verificación anual de antecedentes penales de los conductores en Estados Unidos y contrató los servicios de una compañía para dar seguimiento permanente a los arrestos penales.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.