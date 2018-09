Cine a 20 pesos toda la semana para celebrar el mes patrio

Ciudad de México– Saliste temprano del trabajo y estás libre en la noche ¿qué se te ocurre hacer? La primera -y sin duda- mejor opción es acudir a tu cine más cercano y ponerte al corriente con todas esas películas que no has visto.Bueno, pues te tenemos una buena -increíble- noticia: EL CINE COSTARÁ 20 PESOS DURANTE 1 SEMANA.Sí, en serio, no estamos bromeando, las cadenas de Cinépolis y Cinemex celebrarán la Fiesta del Cine Mexicano 2018 con boletos casi regalados.Todas las proyecciones de cine nacional costarán menos de la mitad que un boleto original del 7 al 13 de septiembre. Estamos seguros que con lo que te ahorres podrás armarte un combo familiar aunque vayas tú solo.Entre los títulos están: 'Dos tipos de cuidado' de Ismael Rodríguez, 'Arráncame la vida' de Roberto Schneider, 'El lugar sin límites' de Arturo Ripstein y 'Sueño en otro idioma' de Ernesto Contreras.Las cintas llegarán a la pantalla grande gracias a una alianza entre Intituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) y la Secretaría de Cultura.Si prefieres más las comedias, en la lista también están: 'Ya veremos' de Pitipol Ibarra, 'Más sabe el diablo por viejo' de José Bojórquez, 'La boda de Valentina de Marco' de Polo Constandse, 'Hazlo como hombre' de Nicolás López, 'Cuando los hijos regresan' de Hugo Lara, 'A ti te quería encontrar' de Javier Colinas y 'Prometo no enamorarme' de Alejandro Sugich.Si eres de los que ama el terror, también hay funciones para ti: 'El habitante' de Guillermo Amoedo y el documental 'Hasta los dientes' de Alberto Arnaut.Y por último, si eres papá y ya no sabes con qué entretener a tus hijos, puedes llevarlos a ver la cinta animada 'La leyenda del charro negro' de Alberto Chino Rodríguez.

