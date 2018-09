Nueva forma de extorsión en Facebook está relacionada con el 'sexting'

Aguascalientes- Autoridades en Aguascalientes alertaron sobre una nueva forma de extorsión detectada a través de la Policía Cibernética en redes sociales, en la cual se pide enviar fotografías o videos de carácter sexual para después utilizar las mismas para pedir dinero a cambio de no enviarlas a familiares y amigos."Hay adultos que suben fotos y los utilizan como gancho para poderlos extorsionar, eso a todos niveles tanto de jóvenes y adultos”, indicó Porfirio Javier Sánchez Mendoza, secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes.En la “sextorsión”, mujeres contactan a hombres a través de Facebook e inician una conversación por chat privado llevándolos a una sesión de “sexting”.La mujer enviará algunas fotografías y videos con contenido sexual para posteriormente pedir a la víctima que haga lo mismo, pero solicita que se le vea el rostro.Tras enviar las fotografías y videos, la mujer comienza a exigir a la víctima dinero a cambio de no exhibir el material en redes sociales, a sus familiares y amigos."No son muy grandes, son pocas, pero imagínate lo empezamos hacer varias extorsiones al día por 10 mil pesos, al día si sería cuantioso el botín”, refirió Sánchez Mendoza.De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, hasta el momento se han detectado 15 casos."Son 15 casos que han tratado de extorsionar, obviamente hablan al 911 y logramos desactivarlos”, explicó.Para los habitantes de Aguascalientes es necesario tomar medidas en redes sociales como no aceptar solicitudes de amigos de persona desconocidas."Pues más que nada yo pienso que no dando entrada a ese tipo de situaciones, ya sabiendo más o menos la situación, ya sabes cómo protegerte y no aceptar solicitudes de extraños”, destacó Oswaldo Morales, habitante de AguascalientesLa Fiscalía General de Aguascalientes tiene una denuncia por esta nueva modalidad de extorsión, es por ello, que las autoridades piden a jóvenes y adolescentes no entablar conversaciones con personas que no conocen en redes sociales.

