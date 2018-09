Esperan mezcaleros negociar con EU

Ciudad de México— Los mezcaleros del país negociarán próximamente un acuerdo de entendimiento por separado con autoridades de Estados Unidos.Esto porque en la nueva versión del TLCAN quedarán fuera varias peticiones y especificaciones demandadas por los productores de esta bebida.Hipócrates Nolasco, presidente del Consejo Regulador del Mezcal, afirmó que para esto se establecerán mesas de diálogo con la Secretaría de Economía (SE) para que productores y magueyeros del país alcancen dicho acuerdo.Relató que en los meses pasados, cuando se llevaron a cabo las reuniones para el nuevo TLCAN, les comunicaron que el capítulo de bebidas no se iba a modificar, por lo cual decidieron levantarse de las mesas de diálogo.Tras esto, el 28 de marzo de este año enviaron una carta dirigida a Ildefonso Guajardo, titular de la SE, en la que expresaron que no estaban de acuerdo en la determinación y que necesitaban que en el Tratado se expresara que el mezcal estaba siendo protegido."Ahora con el TLCAN exigimos que se defendiera el mezcal, pero la prisa por cerrar el TLCAN era tal que nos dijeron 'el capítulo de bebidas alcohólicas se va igualito que como estaba'."Nosotros nos levantamos de la mesa y mandamos una carta a Ildefonso (Guajardo) diciéndole que así no podíamos porque para qué nos citan a analizar, a discutir, si cualquier opinión no iba a ser revisada", expuso.Además, solicitan tener la marca de certificación en EU de la palabra mezcal para poderla administrar en ese país y que no haya ningún abuso de ella, ya que, dijo, se ha descubierto que hay hasta 60 registros de la marca mezcal.

