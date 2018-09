Reportan saldo blanco en primer día de DODA

En el primer día de operación del Documento de Operación y Despacho Aduanero (DODA) agentes aduanales y transportistas reportaron que el cruce de mercancías en la Aduana de Ciudad Juárez fluyó sin contratiempos.José Castañón Sandoval, desarrollador de negocios de Grupo Palco, comentó que los actores del comercio exterior reportaron durante la mañana que las operaciones transcurrieron sin contratiempo.Mencionó que la administración de la Aduana solicitó llevar a la par del DODA la documentación tradicional, para en caso de algún contratiempo no detener los embarques.Castañón Sandoval recordó que ayer fue día feriado en Estados Unidos, lo cual reduce la actividad que normalmente se tiene en las aduanas.Esto, dijo, influyó en que las operaciones corrieran sin contingencias, pero no descartó que en los próximos días se presenten situaciones atípicas.Personal encargado de monitorear los embarques de Grupo Palco compartió que durante la mañana de este lunes los tráileres no tuvieron problema a la hora de presentar el DODA.Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Asociación de Transportistas, dijo que el sector se capacitó durante varios meses sobre el uso de este nuevo código.El representante de la agrupación dijo que la Aduana concedió un periodo de 15 días para cometer errores y hacer los ajustes necesarios.Sotelo Suárez coincidió en que la entrada en operación del DODA se dio en una fecha de baja afluencia, por lo que falta evaluar el comportamiento en días normales e incluso en las horas pico.DODA consiste en un documento con código QR que engloba en este todos los pedimentos a presentare n la aduana.De esta forma se prescinde de presentar una serie de documentos por cada carga.Hace unos meses la Aduana en Ciudad Juárez estuvo en proceso de prueba y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la habilitación definitiva de los sistemas a partir de este 3 de septiembre.

