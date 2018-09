Advierte Condusef a 'prestanombres'

Ciudad de México— Una persona que aparece como “prestanombres” puede ser acusado de cómplices de diversos delitos fiscales o fraudes, advirtió la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).El organismo informó que legalmente al acto de ser prestanombres se le conoce como testaferrato y es un término procedente de un concepto italiano que puede traducirse como “cabeza de hierro”.Así, un prestanombres es una persona que finge realizar operaciones financieras y asume obligaciones como si fueran suyas, pero el dinero obtenido por dichas transacciones es en realidad para otra persona, explicó en su publicación “Consejos para tu bolsillo”.La Comisión advirtió sobre los riesgos que implican aceptar acciones como recibir un depósito de algún conocido en tu cuenta bancaria o prestar tu nombre para aperturar un crédito o aparecer como dueño de un bien mueble, inmueble o empresa de un tercero.Exhortó a no ser prestanombres, pues los recursos pueden ser utilizados para financiar a la delincuencia organizada, ya que este sector criminal busca mantener el anonimato de sus acciones y mediante el uso de testaferros han encontrado una salida fácil a sus actividades."Recuerda que es muy importante proteger tu identidad, piénsalo muy bien y no accedas a prestar tu nombre”, subrayó la Condusef.El que presta su nombre u otorga sus datos personas, corre el riesgo de caer en un robo de información e identidad, alertó.Además, podría quedarse con deudas ajenas, pues hay tomar en cuenta que si se solicita un crédito a su nombre y el sujeto que le pidió el favor de hacerlo se retrasa o no lo paga, él será el único responsable de la deuda.Afirmó que también podría incurrir en lavado de dinero o evasión de impuestos, “ten cuidado, podrías estar ayudando a llevar a cabo actos tipificados como graves”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.