Este es el último Blockbuster que existe en el mundo

Creíamos que desde hace muchos años Blockbuster había desaparecido por completo, pero resulta que no es así. Queda uno solo y se encuentra en Bend, Oregon, región que cuenta con una población de cien mil habitantes, publicó El Universal.Esto se ha vuelto una atracción tanto para los nostálgicos como para los que nunca vivieron la experiencia de rentar una película.Kevin Daymude, gerente de Blockbuster en Alaska, ha trabajado en la compañía desde 1991, es un gran fanático que ha hecho todo para mantenerla en pie. De acuerdo con Business Insider, Daymude asegura que la gente sigue rentando pero evidentemente, no es lo mismo que antes.Alaska era el último estado que conservaba tiendas, pero hace un mes fueron cerradas las que quedaban en Anchorage y Fairbanks, dejando Blend como centro de atracción.Empleados con camisas azules, disquetes viejos, paredes amarillas y un olor que te remonta a esos años felices.¿Recuerdas toda la travesía que significaba ver tu película favorita? Salir de tu casa en búsqueda de un Blockbuster, llegar y ver todas las pilas de películas divididas por género. Si ya habías tomado una decisión, preguntabas directo para que algún trabajador te la buscara o solo ibas caminando entre los estantes hasta encontrar una que te agradara.Debías tener una tarjeta para poder rentar y por supuesto regresar el material antes de la fecha límite si no era un problema la siguiente vez. Pero qué tal el camino de dulces antes de salir, para que toda golosina se te antojara.Entonces llegabas a tu casa, preparabas tus palomitas, ponías tu película y era la mejor tarde de la semana.Las cosas han cambiado mucho y desde que tenemos plataformas como Netflix, es mucho más fácil y rápido encontrar lo que quieres en el momento que lo solicitas.

