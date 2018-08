Abogan empresarios por acuerdo trilateral

Ciudad de México— Para el sector empresarial, el acuerdo sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se podrá dar por resuelto hasta que quedé firmado por los tres países interesados, aunque esperan que se cierren las conversaciones mañana.Así lo señaló Juan Pablo Castañón, titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien se encuentra en Washington en el cuarto de junto de la negociación."Los tiempos nos marcan que existe una buena posibilidad de que se cierre entre hoy y mañana."Son grados de avance solamente, hasta no ver el acuerdo trilateral nos sentiremos tranquilos, no podemos dar una opinión favorable sobre los acuerdos que se llegaron el lunes pasado porque es importante la incorporación de Canadá, es importante aclarar ciertos temas de la industria automotriz, de las reglas de origen, sobre el capítulos 20, el 19 sobre los camiones y el transporte entre México, Estados Unidos y Canadá, todavía quedan temas pendientes", comentó en entrevista.No obstante, señaló que, tras año y medio de negociaciones, en esta etapa se vislumbra un acuerdo, se ve factible, aunque siempre se previó la posibilidad de ceder en algunos temas."Siempre dijimos que iba haber algunos costos, los menos posibles, y en eso estamos, estamos trabajando en ello", mencionó Castañón.En tanto, consideró que, aunque la cláusula 232, sobre la Ley de Seguridad Nacional estadounidense, no es parte de la renegociación del TLCAN, sí es un tema que la industria automotriz y relacionadas consideran que Estados Unidos podría tomar como medida comercial contra el mundo."Lo que estamos haciendo hoy, apoyando, asesorando y dando retroalimentación al Gobierno, dando elementos para que siendo socios comerciales tengamos el menor impacto posible, con una posibilidad de que se emita una restricción en los aranceles por parte de los Estados Unidos con un instrumento parecido a la 232", detalló.

