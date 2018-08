Washington.- México y Estados Unidos han negociado una carta complementaria al renovado TLC que suavizaría el golpe de posibles aranceles por motivos de seguridad nacional de Estados Unidos que la administración Trump está considerando para la importación de automóviles, lo que el secretario de economía mexicano, Ildefonso Guajardo, consideró como "una póliza de seguro".En una entrevista con el diario The Wall Street Journal, el secretario dijo que los negociadores comerciales de México ven el acuerdo como una "póliza de seguros" contra los posibles aranceles del 25 por ciento bajo la regla 232 que afectaría a todos los autos importados a Estados Unidos."Si ellos hacen lo del arancel 232, yo estoy comprando una póliza de seguro", señaló en la entrevista."(Esto) garantizaría la capacidad instalada, las exportaciones a Estados Unidos, las plantas en construcción y también el crecimiento, incluso cuando Estados Unidos imponga aranceles a todos los demás".La publicación estadounidense mencionó que a México le preocupa que incluso con un acuerdo sobre las importaciones de automóviles bajo un nuevo TLC, su industria automotriz podría ser vulnerable a los aranceles del 25 por ciento que Estados Unidos podría imponer para fines de seguridad nacional en virtud de una ley comercial de 1962.Pero con un acuerdo paralelo, si Estados Unidos aplica las llamadas tarifas de la sección 232, México todavía tendría acceso libre de impuestos al mercado estadounidense para automóviles que cumplan con nuevas reglas de origen, pero solo hasta que se cumplan ciertos límites en la producción de vehículos, señaló Guajardo.El diario indicó que el funcionario se negó a establecer los límites específicos, pero aseguró que el límite está muy por encima de las exportaciones automotrices mexicanas actuales a Estados Unidos. Señaló que el límite tomaría en cuenta la producción actual, las nuevas plantas que se están construyendo y el espacio para el crecimiento.Grupo Reforma publicó hoy que el límite acordado es de 2.4 millones de unidades, pero Guajardo no confirmó ese número dado que los detalles finales del acuerdo paralelo todavía están siendo completados.Guajardo dijo que México actualmente exporta 1.7 millones de vehículos ligeros a Estados Unidos, excluyendo las camionetas pick-ups.Bajo el acuerdo comercial renovado, los automóviles mexicanos pueden obtener acceso libre de impuestos al mercado de Estados Unidos si tienen el 75 por ciento de contenido de América del Norte, y el 40 por ciento del automóvil se fabrica en plantas con salarios de más de 16 dólares por hora, destacó la publicación.Los automóviles que no cumplan a partir de enero de 2020 -que Guajardo estimó en un 30 por ciento de la producción- enfrentarán un arancel máximo de 2.5 por ciento.Sin embargo, según el acuerdo lateral, incluso los automóviles que sí cumplen con las nuevas reglas enfrentarán un tope en el acceso libre de impuestos a Estados Unidos si la administración de Trump aplica la regla 232.

