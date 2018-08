Incumplen regla 57% de los autos

Ciudad de México– De los 56 modelos de vehículos ligeros y sus versiones que se ensamblan en el país para el mercado de exportación, 32 de ellos no cumplen con la nueva regla de contenido regional que convinieron México y Estados Unidos.Una revisión realizada por REFORMA a los datos del Departamento de Transporte de EU, donde se exhiben por ley todas las versiones de vehículos y su contenido regional, destaca que son pocos los que alcanzarían un contenido regional de 75 por ciento.Este listado considera todos los modelos con todas sus versiones ensamblados en cada país, destacando los que forman parte del Tratado.Tampoco es opción para los exportadores instalados en México cumplir con un contenido regional de 40 a 45 por ciento, que también forma parte de la nueva propuesta, debido a que ese sólo corresponde a zonas con salarios de 16 dólares la hora (más de 72 mil pesos mensuales).Entre los que no cumplen, destaca el modelo Fiat 500, que tiene 65 por ciento de contenido norteamericano (México-EU y Canadá), lo cual es suficiente para la regla actual de 62.5 por ciento, pero no salva la nueva.El Forte de Kia tiene 53 por ciento de insumos regionales y 47 por ciento restante viene de Corea del Sur; mientras, el Mazda 2 incorpora 72 por ciento local y el resto se origina en Japón.Otros modelos en situación similar son el Jetta de Volkswagen, la HR-V de Honda y la Q5 de Audi, que recién se comenzó a fabricar en el País.En el caso de las camionetas tipo Pick-Up, la RAM 1500 sí cumpliría con la regla, porque sus insumos regionales son 84 por ciento, mientras la Tacoma de Toyota, rebasa 62.5 por ciento del TLC original, pero quedaría fuera con la nueva norma.Si no cumplen la regla, los autos ligeros de exportación pagarían un arancel de 2.5 por ciento, mientras que las Pick-Up tendrían 25 por ciento, que es el nivel fuera del TLC o de Nación Más Favorecida."Desarrollar contenido local y proveedores es una inversión importante, lleva varios años hacerlo, así que las empresas decidirán si les conviene hacer esa reconversión o simplemente poner la planta en otro lugar", expuso Luz María de la Mora, directora de LMM Consulting y una de las negociadoras originales del acuerdo.Aunque esta regulación entrará en vigor hasta 2020, lo cierto es que es posible que los fabricantes de autos simplemente decidan pagar el 2.5 por ciento, sea que lo absorban, lo trasladen a los consumidores o dejen de vender ese modelo en EU, dijo Kristin Dziczek, del Centro de Investigación Automotriz en Ann Arbor, Michigan.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.