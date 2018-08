Pagarían arancel 30% de autos exportados

Tras el nuevo acuerdo comercial al que llegaron México y Estados Unidos, diversas firmas advierten que incumplirían las nuevas medidas salariales alrededor del 30 por ciento de las exportaciones automotrices mexicanas.CIBanco refiere que de acuerdo con las autoridades negociadoras, el 70 por ciento de las exportaciones de autos mexicanas cumplirán con puntualidad en el arranque del tratado, para ellos no habrá aranceles y no existirá algún tipo de limitación.Al resto, que les tomará más tiempo adaptarse a los nuevos requerimientos, el acuerdo contempla una garantía: podrán exportar de manera ilimitada con un arancel del 2.5 por ciento, mientras hagan los ajustes para integrarse a las nuevas reglas de valor, lo que los protege de un posible anuncio de EU de imponer un 25 por ciento del arancel a las importaciones fuera del tratado, bajo la justificación de seguridad nacional.El nuevo acuerdo comercial pactado ayer entre México y Estados Unidos limitará la importación de ciertos autos fabricados en México y de los asiáticos, de acuerdo con CIBanco.El documento refiere que México cedió a las demandas de Estados Unidos de aumentar las restricciones de producción de autos con beneficio dentro del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, al pasar de 62.5 a 75 por ciento el contenido regional y de permitir que el 40 por ciento de la producción debe venir de zonas con salarios donde al menos se pague 16 dólares la hora."La primera condición sirve para limitar las ventas de los grandes fabricantes asiáticos a EU, en favor de los fabricantes estadounidenses, mientras que la segunda limita la fabricación de ciertos autos fabricados en México, puesto que el salario mínimo es cuatro veces inferior al de EU."Así México sólo podrá participar en un 60 por ciento de la producción de los vehículos de la región, al no contar con salarios antes mencionados, pero no se descarta que en un futuro, con el fortalecimiento de los salarios mexicanos, se pueda participar en ese otro 40 por ciento".Mientras que la consultora HR Ratings considera que este nuevo pacto cuenta con claroscuros, por un lado dice que fue exitoso eliminar la cláusula sunset, cada 5 años, pero por el otro las restricciones de los salarios automotrices en México."HR Ratings considera que estas condiciones tendrán un impacto negativo en las exportaciones manufactureras, ya que se estima que del total de las exportaciones automotrices que se dirigen a EU, aproximadamente el 32 por ciento no podrá cumplir con las reglas de origen, por lo cual tendrían que pagar un arancel del 2.5 por ciento de Nación más Favorecida".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.