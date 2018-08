Ciudad de México— El próximo Gobierno de México suspendería indefinidamente las licitaciones de contratos de hidrocarburos y pospondría las alianzas de Pemex, además de que regularía las exportaciones de crudo de productores privados, de acuerdo con un documento del plan energético obtenido por Reuters.Las medidas representarían un cambio de timón frente al Gobierno saliente, que emprendió una amplia reforma energética que abrió al capital privado la cadena de los hidrocarburos y adjudicó en subastas más de una centena de contratos de exploración y extracción a empresas distintas a Pemex.El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que su administración revisará uno a uno los contratos para determinar si se adjudicaron correctamente y sin corrupción.El documento, con lineamientos de política energética, dice que se revisarían los procesos de adjudicación y la legalidad de los contratos, en especial los relacionados con el bono a la firma en los de licencia, que no se solicitó como establece la ley.AMLO ha dicho que quiere elevar la producción petrolera local, mejorar la declinante refinación de crudo y construir al menos una nueva refinería, pero no ha sido claro sobre si cancelará futuras licitaciones, incluyendo las destinadas a buscar socios ("farm outs") para Pemex.La nominada como próxima secretaria de Energía y fuerte crítica de la reforma energética, Rocío Nahle, no respondió a solicitudes de comentarios para esta nota. Tampoco lo hizo algún representante del futuro jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo.El nuevo Gobierno también evaluaría dejar la Agencia Internacional de Energía (AIE), creada tras la crisis del petróleo de la década de 1970 con el fin de asesorar a las economías occidentales sobre cómo lidiar con una interrupción del suministro, a la que se unió apenas en febrero de este año.En cambio, exploraría la "posibilidad de un mayor acercamiento y mejor coordinación" con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que agrupa a muchos de los mayores productores de crudo del mundo.Días después de los comicios presidenciales de julio, el regulador petrolero, la CNH, difirió para febrero una subasta para elegir socios de Pemex, así como dos licitaciones programadas para septiembre y octubre, dejando en manos del próximo Gobierno, que inicia en diciembre, el futuro de esos proyectos.El documento indica que las alianzas de Pemex se pospondrían "hasta que sea modificado su esquema y se inscriban en un programa estratégico de largo plazo".Hasta ahora, Pemex, que lucha por mantener sus niveles de bombeo, concretó asociaciones en Trión, en aguas profundas del Golfo de México, en el 2016, y en los campos en tierra Ogarrio y Cárdenas, ambos en Tabasco, en el 2017.En tanto, las exportaciones de petróleo y gas de empresas con contratos se regularían pues se buscará que la producción que generan sirva también para "apoyar el abasto nacional".En junio, la producción de crudo de los contratos, incluyendo los de las alianzas de Pemex en Ogarrio y Cárdenas-Mora, fue de 54 mil 137 barriles por día y la de gas natural llegó a 142 mil 140 miles de pies cúbicos diarios, según los datos más recientes de la CNH.La producción de hidrocarburos de contratos en México es muy pequeña frente a la de Pemex que, pese al declive, sigue siendo el mayor productor. En julio, la petrolera bombeó 1.84 millones de barriles diarios de crudo -lejos de los 3.4 millones del 2004- y produjo 4.86 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, de acuerdo con la petrolera.El documento también menciona que se buscaría que Pemex pueda escoger directamente a sus socios, algo que no puede hacer ahora, que son elegidos a través de licitaciones de la CNH.Así, los socios de Pemex podrían ser electos a través de un procedimiento que apruebe el consejo de administración de la petrolera, pero en el que únicamente participarán las empresas que sean precalificadas por la CNH.

