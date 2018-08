Un nuevo billete de 2 mil pesos podría aparecer entre la oferta de billetes que circulan en la economía mexicana.El Banco de México informó que la puesta en circulación de este billete sería en caso de ser necesario sin dar más detalles sobre el tema, publicó El Universal.Tanto establecimientos como personas, no aceptan fácilmente billetes de mil pesos, lo cual traería un efecto similar si el billete de dos mil es emitido por el Banco de México (Banxico), en el futuro.Aunque no se dan más especificaciones, se mencionó que este billete tendría el rostro de Octavio Paz y Rosario Castellanos, y en el reverso a un murciélago magueyero, junto a un paisaje agavero y antiguas instalaciones industriales de tequila.Sí de por sí nadie quiere recibir uno de mil pesos, imagínense lo que pasará con uno de 2 mil pesos.Actualmente el de mil pesos que trae el retrato de Miguel Hidalgo y Costilla, es el de mayor denominación que circula.Sin embargo, en muchos comercios no son aceptados por temor de que sean falsos o por lo complicado para dar cambio.Pese a ello, en los planes del banco central para la nueva familia de billetes, se contempla emitir en la última etapa, uno de 2 mil pesos.La nueva pieza contendrá las imágenes del ensayista, poeta y diplomático, Octavio Paz y de la también escritora y diplomática Rosario Castellanos.Ambos aparecerán en el anverso del billete representando el proceso histórico del México contemporáneo.En el reverso estará ilustrado por la flora y fauna con motivos propios del paisaje del agave y el maguey.Antes de que se emita el de dos mil pesos, Banxico sustituirá el de mil pesos que puso en circulación en abril de 2006.El padre de la patria, Miguel Hidalgo, será dado de baja y se introducirá la imagen de Francisco I Madero junto con el de dos mujeres revolucionarias: Hermila Galindo y Carmen Serdán.En el reverso aparecerán un jaguar, una ceiba y zapote así como la imagen de la antigua ciudad maya Calakmul.Además del nuevo billete de 500 pesos que hoy fue presentado, Banxico, a través de un informe, dio a conocer las modificaciones en su diseño para los demás billetes, donde se menciona que el de 20 pesos dejará de circular para darle paso al uso de las monedas con esta denominación.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.