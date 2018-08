Ciudad de México– En el segundo trimestre del año se registraron en México 102.9 millones de smartphones, donde Samsung se mantuvo como el líder del mercado, observando un crecimiento de dos puntos porcentuales y una participación de 34.4 por ciento, de acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (The CIU).La consultora informó que el mercado de telecomunicaciones móviles alcanzó un valor de 70 mil 562 millones de pesos, logrando un avance de 11.2 por ciento; de los cuales, la comercialización de dispositivos móviles representó 33.9 por ciento del total de ingresos, al contabilizar 23 mil 893 millones, un 39.5 por más respecto al año pasado.“En el mercado mundial se observa una diversificación de oferta de dispositivos inteligentes en las diferentes gamas y tiene lugar una constante innovación en la experiencia del usuario que ha derivado en una creciente demanda de esta característica. Es así que los fabricantes de dispositivos buscan posicionarse entre las preferencias del mercado mexicano”.De acuerdo con The CIU, en el segundo lugar se posicionó LG, con una participación del 13.3 por ciento; seguida por Apple con el 11.9 por ciento, la cual si bien está enfocada a un nicho específico de alto poder adquisitivo, la falta de innovación en capacidades y alto precio no le ha permitido crecer.En tanto, en el cuarto sitio esta Motorola con un 9.7 por ciento, marca que ha enfocado sus esfuerzos en llevar a los usuarios dispositivos con características premium a precios asequibles.Además de poner especial atención en el desarrollo de hardware y software para fotografía, siendo esta una de las características más valoradas por los usuarios.En la quinta posición está Huawei con un 6.6 por ciento y ha realizado importantes inversiones en publicidad en México para lograr posicionar sus dispositivos en las manos de los usuarios.

