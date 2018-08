Destraban México y EU temas automotrices

Ciudad Juárez— Tras más de un año de negociaciones, Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) destrabando principalmente los temas automotrices.El grupo negociador de México anunció que lo logrado ayer fue un entendimiento entre ambos países y no los lineamientos definitivos del tratado, pues se espera que a partir de hoy se sume Canadá a las mesas de trabajo y exponga su opinión sobre lo acordado.Se estableció que el 75 por ciento del contenido de los automóviles sea fabricado en la zona del TLC (comparado con el 62.5% actual) y un 40 por ciento de la producción sea en zonas de altos salarios (al menos 16 dólares la hora) para vehículos ligeros y un 45 por ciento en pickups.Sobre el tema de los salarios el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló que únicamente se contempla a Canadá y Estados Unidos, pero no descarta que un futuro México tenga cabida en el 40 por ciento de los altos sueldos automotrices.En el caso del contenido regional entra en vigor el 1 de enero de 2020, dando un período de transición de cuatro años para alcanzar el 75 por ciento de la nueva regla.La cláusula sunset o muerte súbita que daba término al tratado cada cinco años se elimina, para dejar vigente el acuerdo durante los próximos 16 años y someterlo a consulta cada seis años.Durante el proceso la industria maquiladora en la ciudad se mantuvo en vilo, principalmente la rama automotriz que acapara el 38 por ciento del empleo generado por la maquila y el 32 por ciento de las plantas aquí.Jesús Seade, negociador del TLCAN designado por el grupo de transición de Andrés Manuel López Obrador, señaló que establecer zonas de altos salarios propiciará la creación de empleos de mayor tecnología.Sobre el contenido regional puntualizó que “si se hace bien”, México se mantendrá competitivo.Luis Aguirre Lang, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), recalcó que lo anterior es todavía un entendimiento y no el acuerdo definitivo para firmar el TCL.Comentó que el contenido regional negociado es una tasa positiva dado que aumenta la manufactura en la zona y agregó que a cada país corresponderá analizar sus áreas de oportunidad para repartir la tasa de 75 por ciento.Agregó que se espera que las nuevas condiciones incentiven la inversión, principalmente en tecnología.Sobre el punto de las remuneraciones mencionó que algunos procesos en la fabricación de autos son más complicados y por lo tanto mejor remunerados.Arturo Rangel, vicepresidente de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), dijo que el órgano no está plenamente convencido con el tema de salarios y si fue la mejor negociación para la industria en México.Refirió que si ya se cedió en el ramo de autos existe la posibilidad de que en un futuro se busque hacer lo mismo en otros sectores.Declaró que lo anterior puede llevar a migrar mayormente a la automatización y robotización.Se espera que a partir de hoy Canadá se reincorpore a las mesas de trabajo y se firme la negociación final el viernes 31 de agosto.• El acuerdo durará 16 años; cada 6 se revisará• El 75 por ciento de partes de un auto debe proceder de ambos países. Ahora es el 62.5.• Una buena parte de los obreros en armadoras de autos deben ganar al menos $16 por hora• Quedan pendientes aranceles al acero y aluminio• El Gobierno canadiense debe reintegrarse a las negociaciones• Los congresos de cada país tienen que aprobar el pacto para validarlo

