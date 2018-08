Washington DC– La Casa Blanca nuevamente izó su bandera a media asta este lunes por la tarde tras una lluvia de críticas por finalizar el tributo al fallecido senador John McCain sólo un día después de su muerte."A pesar de nuestras diferencias políticas, respeto el servicio del senador John McCain a nuestro país y, en su honor, he firmado un decreto para izar la bandera la bandera de los Estados Unidos a media asta hasta el día de su entierro", afirmó Trump, su primera declaración en dos días luego del deceso del senador por Arizona.El Presidente, quien no está invitado al funeral de McCain, también dijo que había solicitado que el vicepresidente Pence hablara en la ceremonia de Capitol Hill en honor a McCain este viernes, y se admitiera la asistencia del jefe de gabinete John Kelly, el Secretario de Defensa, Jim Mattis y su asesor John Bolton en representación del actual Ejecutivo.Trump se negó a comentar sobre McCain durante los eventos celebrados este lunes en la Casa Blanca, donde las banderas ondearon a toda asta durante la mayor parte del día, lo que contrastó con los honores que recibió el difunto senador en Washington y en todo el país.Las banderas se izaron a media asta el lunes en la Explanada Nacional, alrededor del monumento a Washington y en el Capitolio para honrar al senador por Arizona, quien criticó con frecuencia a Trump.Mientras que en la Casa Blanca las banderas se bajaron la noche del sábado y se volvieron a subir el domingo, plazo mínimo contemplado por la ley.Este lunes Trump ignoró los cuestionamientos de la prensa sobre McCain y ni siquiera miró a un periodista que le preguntó si el senador era un héroe.La Comandante nacional de la Legión Estadounidense, Denise Rohan, envió una carta a Trump en la que le pidió a nombre de los dos millones de veteranos de guerra que integran la organización que arríe las banderas hasta el funeral de McCain para honrarlo.Gobernadores en al menos nueve estados, Alaska, Arizona, Connecticut, Iowa, Louisiana, Montana, New Hampshire, Nueva York y Pensilvania, ordenaron izar banderas a media asta hasta las exequias del veterano.Un miembro del equipo de un congresista republicano aseguró anónimamente que durante la mañana del lunes su oficina recibió muchas llamadas de votantes enojados.El funeral de McCain está programado para este domingo en la Academia Naval de Estados Unidos en Annapolis, Maryland.A menudo los Presidentes decretan bajar banderas desde el día en que un senador en funciones muere hasta su funeral.El ex Presidente, Barack Obama, emitió una orden ejecutiva para los casos de los difuntos senadores Daniel Inouye de Hawai, Robert Byrd de West Virginia, Arlen Specter de Pensilvania y Edward Kennedy de Massachusetts.El aparente desaire de Trump es una señal de su continuo desdén por McCain, a quien comenzó a criticar el verano de 2015 al declarar que no era un héroe de guerra por pasar cinco años siendo torturado en una prisión vietnamita y negarse a recibir privilegios porque su padre era un destacado líder militar."Me gustan aquellos que no fueron capturados", comentó Trump hace tres años.Desde entonces, Trump rehusó cambiar de tono y se enfrentó a McCain por diversos temas políticos.El Mandatario se quejó reiteradamente en público sobre el voto final de McCain en el Senado el verano pasado, que bloqueó la derogación de la Ley de Atención Médica Asequible.El único comentario público de Trump sobre el ex candidato presidencial y senador republicano, que ejerció durante seis períodos, fue un breve tuit horas después de su muerte el sábado, en el cual envió condolencias a su familia.De acuerdo con información del diario The Washington Post, la noche del domingo Trump rechazó emitir una declaración alabando la vida y el heroísmo de McCain.El ex director de asuntos legislativos de la Casa Blanca, Marc Short afirmó a la cadena CNN, que si Trump hubiera publicado una declaración en honor al senador, los medios lo criticarían diciendo que no se corresponde con otras cosas que dijo en el pasado y se convertiría en una noticia sobre él."Creo que en realidad el Presidente fue respetuoso al darle espacio y distancia a la situación y permitir que la familia tenga la oportunidad de celebrar la vida de John McCain", agregó Short.Al ser contactada, la Casa Blanca declinó formular comentarios sobre el tema.