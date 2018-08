'Jalan' obreros con turnos de ¡3 horas!

El auge en la producción por la demanda de productos navideños, sumado al déficit de personal, impulsó la creación de turnos especiales de tres o cuatro horas en la industria maquiladora.Los anuncios y panfletos distribuidos por el sector ofrecen esta nueva modalidad de empleo, invitando a estudiantes a unirse a las filas de producción.Una de las compañías ofrece trabajar 12 horas cuatro días a la semana y descansar tres días. Esto más un bono de contratación de 3 mil pesos.Otras maquiladoras anuncian horario de entrada a las 7 de la mañana y pago de bonos en efectivo.Una compañía de vestiduras automotrices anuncia bonos de contratación, que varían según si el trabajador tiene o no experiencia.Pero el que sí tiene indica un bono de hasta 5 mil pesos, entregados en diferentes períodos.De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y la Asociación de Maquiladoras (AMAC-Index Juárez) la demanda de pedidos previa a la Navidad lleva al gremio a implementar diferentes estrategias para poder satisfacer las órdenes de compra.Información de Index Juárez indica que el nivel de producción aceleró hasta en un 30 por ciento. Desde aquí se fabrican computadoras, televisiones, electrodomésticos, dulces, teléfonos, entre otros productos que serán enviados a diferentes países del mundo y que estarán bajo los árboles navideños.Raúl de León Apraez, presidente de Canacintra, dijo que cada industria implementa estrategias, dependiendo de sus necesidades y el producto que fabrican.Comentó que los altos niveles de rotación actualmente perjudican todas las actividades económicas de la región, no sólo a la maquila.Agregó que hasta el momento no se tiene contemplado traer personal de otros estados de la república.Tan sólo la industria maquiladora enfrenta actualmente un déficit de 14 mil personas y en general en la ciudad los diferentes organismos empresariales estiman que rebasa los 29 mil trabajadores.

