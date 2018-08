Asimila bien la Bolsa Mexicana acuerdo con EU

Los mercados a nivel global subieron este lunes con el anticipado acuerdo del TLC entre México y Estados Unidos. En México, el S&P/BMV IPC ganó 1.58 por ciento y cotizó a 50 mil 416.27 unidades, su nivel más alto desde el 1 de febrero cuando cerró la jornada en 50 mil 592.15 enteros.El IPC se vio estimulado por los sectores de materiales y productos de primera necesidad.De las 35 acciones que componen la muestra del IPC, 31 títulos ganaron y una no varió.Los títulos de Cemex (CEMEXCPO) lideraron ganancias en 4.22 por ciento, a 13.83 pesos, seguido por GMéxico Transportes (GMXT*) en 3.77 por ciento, a 31.92 pesos y Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMAB) en 3.55 por ciento, a 121.14 pesos.Los únicos títulos que perdieron fueron Gentera (GENTERA*) en 3.20 por ciento, a 19.04 pesos, Promotora y Operadora de Infraestructura (PINFRA*) en 0.46 por ciento, a 204.21 pesos y Cuervo (CUERVO*) en 0.04 por ciento, a 26.70 pesos.El índice de la Bolsa Institucional de Valores, FTSE BIVA, ganó 1.45 por ciento, a mil 020.39 enteros.El anuncio de un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos se hizo oficial antes del mediodía de este lunes, con lo que ambas partes aseguraron que Canadá podría reincorporarse a las pláticas y llegar a un acuerdo trilateral esta misma semana.En Nueva York, los índices también subieron con el sentimiento positivo del mercado. El Dow Jones avanzó 1.01 por ciento, el Standard & Poor's 0.77 por ciento y el Nasdaq 0.91 por ciento.El mercado europeo cerró junto con el anuncio del acuerdo entre México y Estados Unidos y resultó con ganancias generalizadas. El Dax subió 1.16 por ciento, el CAC 40 en 0.86 por ciento y el Euro Stoxx 50 en 0.83 por ciento. El FTSE 100 no cotizó este lunes por un feriado bancario.A pesar de que las negociaciones entre Estados Unidos y China no parecen avanzar, más con las continuas amenazas de una nueva imposición de 200 mil millones de dólares en tarifas a productos chinos por parte de Estados Unidos, los índices en Asia se alzaron.El índice compuesto de China CSI 300 ganó 2.44 por ciento al cierre de la sesión. El Hang Seng de Hong Kong no se quedó atrás y subió 2.17 por ciento, mientras que el Nikkei lo hizo en 0.88 por ciento.

