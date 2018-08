Crea juarense su 'Uber shopping'

Un servicio tipo Uber pero de compras en El Paso se ofrece a juarenses que no tienen la posibilidad de cruzar, o que no quieren esperar en las filas de los puentes.“Yo voy por ti”, se trata de una idea de Aarón Allen Romero, quien trabaja en la vecina ciudad, por lo que aprovecha ese tiempo para recibir los pedidos de los fronterizos y acudir a algunas tiendas por ellos para después entregarlos en un local que tiene en Juárez.“Soy un comprador personal en Estados Unidos; las personas nos dan una lista de los productos que necesitan y nosotros se los traemos a Juárez para que ahorren tiempo y gasolina”, explicó.Detalló que aunque los artículos no se pagan hasta que se entregan en las manos de los clientes, es necesario que se deposite primero una tarifa que se cobra por el viaje.Los precios inician desde los 149 pesos y aumenta según el tipo de artículos y el valor de los mismos. Colchas y sábanas para camas, bocinas, pilas para cámara, televisiones, ropa, zapatos, comida, frutas y verduras, forman parte de los artículos que se traen.“Traemos todo lo que sea legal en México y esté permitido por la Aduana, porque ha habido casos en que nos preguntan si podemos cruzar balas y armas y obviamente que eso no lo cruzamos”, dijo. Recordó que la idea nació hace algunos meses, cuando sus padres le dieron una lista de artículos que se venden en El Paso, por lo que a raíz de eso decidió fundar su propia empresa de pedidos, teniendo éxito rápidamente entre los juarenses.A través de la página de Facebook ‘Yo Voy por ti’ se le puede contactar, así como en el teléfono celular (656) 881-59-93, mientras que el local está ubicado en la calle Hortaliza #7015, a espaldas del edificio de Nextel en la Gómez Morín.

