Ciudad de México— ¿Tienes problemas para dormir en el avión? Quizá asientos completamente planos, que asemejen camas, sean la solución.O al menos eso pensó la compañía United Continental Holdings Inc. que actualmente los está probando para su flota de Boeing Co. 737 Max 10, que la aerolínea planea utilizar para sus rutas más largas.El tercer operador aéreo de Estados Unidos está trabajando en el diseño y ha completado ya la primera etapa de prueba de uno de sus modelos, dijo este martes su presidente, Scott Kirby. La prueba de un segundo diseño está agendada para este otoño.United planea utilizar los aviones Max 10, la versión más grande del actualizado modelo 737 de Boeing, para expandir su oferta de cabinas de lujo en vuelos entre Los Ángeles, San Francisco y Newark, New Jersey.El avión de un pasillo reemplazará a los aviones 757 en el mercado transcontinental, en el que los pasajeros, en su mayoría en viajes de negocios, están dispuestos a pagar un mayor monto a cambio de espacio."Entre Denver y Los Ángeles, creo que tendrías problemas para hacer funcionar económicamente el modelo de asientos-cama", dijo Kirby a periodistas en la Conferencia Internacional de Proyecciones de Aviación en Denver."Pero, ¿Funcionaría el modelo de Newark a Seattle? Probablemente. ¿De San Francisco a Washington DC? Probablemente. Pensamos que hay una demanda, pero es casi exclusivamente transcontinental", agregó.La oferta tendrá mucha competencia. Algunos de los aviones Airbus SE A321 de American Airlines Group Inc. ofrecen cabinas ejecutivas y de primera clase en rutas transcontinentales. Delta Air Lines Inc. tiene opciones de camas en sus vuelos, mientras JetBlue Airways Corp. ofrece una cabina premium en algunos de sus aviones A321.United tiene 28 asientos-cama en su clase ejecutiva en su pequeña flota de 757-200. Los aviones que sirven la ruta entre Los Ángeles y Boston ofrecerán opciones de asientos-cama en octubre, dijo una vocera de la empresa este martes.La aerolínea, con sede en Chicago tiene previsto comenzar con el vuelo de los jets Max 10 en el 2020. United ha ordenado más de 100 aviones del modelo más grande 737 Max.

