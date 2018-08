Empresas mexicanas se resisten a cotizar en la Bolsa

Ciudad de México.- Tanto la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) como la nueva Bolsa Institucional de Valores (BIVA) se enfrentan a una resistencia casi cultural entre las empresas familiares del país: convertirse en empresas públicas.José Oriol Bosch, director de la BMV, y María Ariza, directora de BIVA, coinciden en que hay decenas de grandes y medianas empresas en el país que ya podrían estar cotizando en bolsa, pero cuyos dueños enfrentan diversos temores: desde revelar sus números (estados financieros) hasta llamar la atención de grupos delictivos.Bosch afirmó que hay tres factores fundamentales que han detectado entre las empresas mexicanas, especialmente donde la familia fundadora tiene el control de las acciones."El primer factor es que muchas de las empresas medianas y grandes no tienen necesidad de flujo de efectivo porque generan el suficiente y tienen acceso a créditos competitivos o a accionistas con el dinero suficiente para seguir invirtiendo en la empresa, entonces no ven el atractivo en llegar a la Bolsa y revelar sus números", señaló.Otro factor, agregó el director de la BMV, es que la mayoría de las veces los empresarios sobrevalúan su empresa y piensan que los inversionistas castigan su precio."Hay un tercer factor que tiene tiene que ver con seguridad. Cuando una empresa es listada debe ser transparente en sus números. Y eso es ponerle un precio a la empresa, entonces hay muchos empresarios que no quieren esa visibilidad. Este temor por razones de seguridad sí es muy propio del mercado mexicano", señaló Bosch.A María Ariza también le ha tocado "picar piedra" entre las familias empresariales, con el fin de convencerlos sobre las ventajas de tener socios, desde un fondo de inversión hasta el gran público inversionista, comentó en entrevista.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.