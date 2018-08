Emiten alertas de amenaza al sistema financiero tras ataques a SPEI

Ciudad de México– El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Bernardo González, dijo que después del ataque a la conexión del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), ocurrida en abril y mayo pasado, se han emitido cuatro alertas más sobre amenazas al sistema financiero, escribe El Universal.Entrevistado después de participar en el Foro de Ciberseguridad, organizado por Mastercard y Forbes, el funcionario explicó que dichas alertas forman parte del grupo de trabajo conformado por las autoridades financieras después del hackeo que provocó pérdidas por 300 millones de pesos a cinco jugadores financieros del país."Son alertas que tenemos que estar dando sobre lo que pasa no solamente en México sino también en otras partes del mundo", dijo el funcionario.Sobre la alerta emitida el fin de semana pasado por el FBI sobre un ataque global a cajeros automáticos, González dijo que se avisó a las entidades financieras para que reforzaran sus medidas de seguridad."Lo que hicimos las autoridades y que ya es parte del día a día es que ya emitimos alertas regularmente como parte del grupo de respuesta que constituimos las autoridades y las damos a conocer a todas las entidades. En el caso del FBI lo que hicimos fue enviar esta metodología de ataque para que todo mundo incrementara la vigilancia de sus sistemas", dijo González.Hasta el momento, la alerta del FBI sigue activa; sin embargo, no se ha detectado ningún ataque.Fraudes por descuido de usuariosEn el foro, Edgar Galicia, director comercial de Mercado Libre México, consideró que la falta de compromiso del usuario y responsabilidad sobre sus datos es una de las principales consecuencias para que se incrementen los casos de fraude en canales de comercio electrónico.Este conocimiento hace que el número tan alto de fraudes sea producto de compartir sus datos a cualquier persona o páginas.Por su parte, Javier Sieuzac, director general de Linio México, explicó que pese a que en México son más cautelosos en su operación los casos de fraude son altos, por lo que se debe reforzar la regulación."Los bancos tienen que entender que el comercio no solo puede tomar el riesgo y ser penalizados por el fraude, entonces es culpar al comercio".

