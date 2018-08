SAT elimina código para descarga de facturas electrónicas

Ciudad de México– A más de 20 días de que se actualizó el sistema de descarga masiva de facturas electrónicas y con el fin de que los contribuyentes no tengan problemas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), eliminó el código de seguridad captcha que introdujo, escribe El Universal."Lo que se hizo fue quitar el captcha, pero se dejaron todas las demás funcionalidades, que muchas de ellas son muy valiosas para la operación del contribuyente", dijo el Administrador de Gestión de Servicios y Trámites de Medios Electrónicos, Pedro López Bernal.En el marco del seminario de Novedades del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) organizado por la Asociación Mexicana de Proveedores Autorizados de Certificación (Amexipac), aseguró que la actualización trajo muchas mejoras, pese a que se quitó ese código que se pedía previo a la descarga.Incluso destacó que ahora ya se puede conciliar lo que tiene registrado el fisco con lo del contribuyente sin necesidad de descargar la factura.Explicó que con el captcha o código, los contribuyentes o empresas que tenían procesos automatizados que alguien los estaba implementando a cambio de un servicio que se paga, fueron los que se vieron afectados.Pero el servicio ahora está funcionando y la idea es que la descarga masiva no se haga a través del portal sino por medio de la herramienta que tiene el SAT expresamente para eso."Ahora lo puede hacer a través de un Web service, es decir que su sistema se conecte al sistema del SAT y descargue, no de uno en uno, sino de 200 mil en 200 mil", explicó.Es un esquema libre que servirá para las empresas con buenas áreas de sistemas con los elementos para hacer la descarga, se hace la programación conectándose y se hace sin necesidad de tener que pagarle a un tercero, afirmó.Ahora se puede hacer de las dos formas, señaló al reiterar que lo que provocó las trabas fue el código captcha que ya se eliminó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.