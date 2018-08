Chihuahua– La brecha entre ingreso laboral per cápita y el valor de la canasta básica y no alimentaria, creció un 12.7 por ciento entre el primer trimestre del 2017 respecto al ese periodo del 2018, de acuerdo con proyecciones del Consejo de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (Codech), con base en datos de Coneval.Al primer trimestre del año pasado, había una diferencia del 17.1 por ciento entre el costo de la canasta básica alimentaria y no alimentaria y el ingreso per cápita en la entidad, y durante ese mismo período del año en curso, la brecha fue del 29.8%.De acuerdo con las cifras del Codech, al cierre de marzo del 2018, el costo de las canastas era de dos mil 985 pesos y el ingreso promedio de los trabajadores era de dos mil 094 pesos, en tanto a que a ese mes del año anterior, la canasta alimentaria y no alimentaria valía dos mil 819 pesos y los empleados tenían un ingreso per cápita de dos mil 335 pesos.El Consejo de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, indicó que en el primer trimestre de 2014, el costo de la canasta alimentaria y no alimentaria era de dos mil 565 pesos y el ingreso per cápita era de mil 824, es decir, se requería un 28.8 por ciento más de salario para que los empleados pudieran cubrir ese satisfactor.Al primer trimestre del 2015, el ingreso promedio era de mil 896 pesos y la canasta básica alimentaria y no alimentaria era de dos mil 615 pesos. Se requería de un 27.45 más para al menos equiparar ambos indicadores.Un año después, la canasta básica alimentaria y no alimentaria valía dos mil 714 pesos y el salario de los trabajadores era de dos mil 014 pesos. Para una diferencia porcentual del 25.7%.La canasta básica alimentaria y no alimentaria, aumentó entre el primer trimestre del 2014 a ese periodo del 2018, un 16.3% al pasar de dos mil 565 a dos mil 984 pesos, en tanto que el ingreso per cápita el 14.8%, de mil 824 a dos mil 094 pesos, según cifras del Codech. (Manuel Quezada)