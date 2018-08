Chihuahua– El Grupo Bafar invirtió 315 millones de pesos en magnas obras de infraestructura sustentable, como una planta generadora de energía eléctrica (B-Energy) con capacidad de ocho mega-watts/hora y una tratadora de aguas residuales, durante los dos últimos años, informó ayer Alfonso Lechuga de la Peña, gerente de Relaciones Institucionales.La planta de cogeneración permite producir el cien por ciento de la energía eléctrica que requiere el complejo de Bafar, ubicado en el kilómetro 7.5 de la carretera a Ciudad Cuauhtémoc, y obtener un excedente que vende al mercado eléctrico mayoritario.En tanto la planta de tratamiento agua tiene una capacidad de dos mil metros cúbicos diarios.Lechuga de la Peña informó que del volumen de agua tratada que se obtiene un 70% se utiliza en las torres de enfriamiento de la planta B-Energy en donde es transformada en energía frigorífica de la empresa; un 25% se reutiliza en labores de riego de áreas verdes de la empresa, y el 5% restante va a desperdicio.Detalló que la empresa está en la disposición de utilizar el excedente de agua tratada para que se utilice en las áreas verdes de Granjas Universitarias, sólo que para ello se requeriría que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento lleve a cabo una obra de infraestructura para poder trasladarla.La planta de energía eléctrica como la recicladora están prácticamente automatizadas y fueron edificadas y equipadas con tecnología alemana, holandesa y nacional, y se ubican como las más modernas del paísEl gerente de relaciones industriales recordó que una vez que se aprobó la reforma energética el Grupo Bafar fue de los pioneros en buscar un proyecto que pudiera abastecer de electricidad que requería la planta y los establecimientos puntos de venta.La empresa calienta y enfría mucho durante sus procesos productivos, por lo que gasta mucha energía eléctrica en ello y se buscó poder generar luz eléctrica con base en gas natural y se adquirieron futuros para garantizar buenos precios en la compra del combustible.Informó que se construyó entonces la planta con una capacidad de generación de ocho mega-watts/hora.Observó que la operación permitió visualizar un sistema que permitiera atrapar los vapores que generan los motores de la planta de cogeneración, inyectarles agua obtener el frío que requiere en la empresa.Fue así que proyectó la construcción de una planta tratadora que abasteciera del agua necesaria para llevarla a las torres de enfriamiento y ahora se obtiene el 20 por ciento de la energía frigorífica que se utiliza en los procesos productivos.Alfonso Lechuga de la Peña, dijo que la planta se construyó a principios de año y les permite cubrir necesidades futuras.El Grupo Bafar tiene sus propios pozos de abastecimiento de agua, registrados ante la Comisión Nacional de Agua, por lo que no está conectado a la error del municipio, como se ha manejado erróneamente a principios de año en diversos medios.Se dijo entonces que Bafar ocasionaba el desabasto de agua en la zona, lo cual, no es cierto, ya que no está conectada a la red del municipio.La empresa toma el agua de sus pozos propios para los procesos productivos, como es producción de embutido, aseos y otros usos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.