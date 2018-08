Pide Banorte ampliar infraestructura

Ciudad de México.- México requiere ampliar su infraestructura, tanto en grandes proyectos -como la construcción del nuevo aeropuerto- como en aquellos que mejoran el funcionamiento de las comunidades, sostuvo Carlos Hank González, presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banorte.Entrevistado en el marco del Foro Estrategia Banorte 2018, que se realiza hoy martes y mañana miércoles, y al que acudirán integrantes del gabinete del próximo gobierno, Hank destacó que la institución financiera quiere trabajar de la mano de la nueva administración en el desarrollo de infraestructura.Con la reciente fusión de Interacciones, Banorte tiene casi 29 por ciento de la cartera de crédito bancaria a estados y municipios del país, con la que se construyen obras públicas.Hank sostiene que dicha cartera ha crecido por la experiencia generada en 120 años que busca seguir aportando."Banorte va a ser aliado del nuevo gobierno. Nuestra labor como empresarios es ir de la mano con el gobierno federal en el desarrollo de nuestro país, en que podamos trabajar de la mano y que nos consideren en ese sentido y en lo que podamos aportar", manifestó."Si nos permiten trabajar juntos y aportar en ese sentido no hay mucho más que pedir, podemos aportar mucho en infraestructura. Como país se requiere mucho. Nuestra economía esta a nivel 14 en el mundo y nuestro nivel de infraestructura es por arriba del lugar 60", mencionó."Requerimos infraestructura para ser más competitivos y alcanzar nuevos niveles de crecimiento", insistió.Incluso, comentó que la consulta que se abrió para construir el nuevo aeropuerto, significa un ejercicio profundo de alternativas, y que la inversión que cuatro Afores, entre ellas XXI Banorte, han hecho en el aeropuerto está garantizada con el pago de la Tarifa de Uso Aeroportuario, incluso si se cancelara su construcción.El acceso que ofrece la tecnología a los servicios de los bancos permitirá reducir el costo del crédito, previó Hank."Esa tendencia es clarísima. No tengo ninguna duda de que el costo del crédito conforme vayamos avanzando va a tender a bajar", afirmó."La tarjeta de crédito no es cara porque los bancos deciden que sea cara, hay costos muy importantes no sólo de operarlas, sino de controlar fraudes", dijo.Sin embargo, el costo de los fraudes también reduce con tecnología. Por ello en 2018, Banorte está invirtiendo 4 mil 500 millones de pesos en el rubro.

