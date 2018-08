Llegan los comerciales a Netflix

Ciudad de México— Es fácil para un suscriptor de Netflix ver un episodio tras otro de su programa favorito: un televidente hace una selección y deja que continúe en automático.El sistema podría interrumpirlos tras varias horas de inactividad al preguntar "¿sigues viendo?" y el usuario tiene que responder para que sigan apareciendo los episodios.Sin embargo, ahora los suscriptores enfrentan una interrupción distinta: videos promocionales, que pueden durar entre 10 y 20 segundos.Casi igual que un comercial, aparecen entre episodios, recordándoles a los televidentes que no se pierdan de distintos programas en Netflix.Los usuarios de la plataforma de streaming no están nada contentos."Si @Netflix nos da comerciales, definitivamente voy a cancelar mi suscripción. Literalmente pago para que no haya comerciales", posteó una usuaria de Twitter identificada como Gigi.Los usuarios de Netflix se quejaron porque no podían saltarse o poner los videos en silencio.Sin embargo, la compañía aseguró que no estaba añadiendo comerciales, sino que simplemente estaba haciendo pruebas de videos promocionales, que, de hecho, la gente se puede saltar."Tenemos varios años analizando maneras de insertar videos promocionales a nuestras experiencias", apuntó Smita Saran, vocera de Netflix."Estos promos son en realidad recomendaciones personalizadas para títulos que creemos que un miembro podría disfrutar", explicó. "En este caso en particular, estamos probando si mostrar recomendaciones entre episodios ayuda a los miembros a descubrir más rápido historias que disfrutarán".No quedó claro cuántos suscriptores estaban viendo los videos ni dónde se llevan a cabo tales pruebas.Netflix tiene más de 100 millones de suscriptores. En el atiborrado mercado de servicios de streaming, es fundamental evitar que éstos se alejen.Los videos promocionales sometidos a prueba tienen varios años en planeación. Las pruebas tienen que ser exitosas entre los clientes de todo el mundo antes de que se vuelvan permanentes.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.