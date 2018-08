Caracas— Venezuela estrenaba hoy una nueva familia de monedas y billetes, en medio de la incertidumbre sobre si las medidas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro contendrán o agravarán la crisis económica del país petrolero.El llamado Bolívar Soberano sustituye al Bolívar Fuerte quitándole cinco ceros, la segunda reconversión en una década en la que el país no ha logrado acabar con una paralización del aparato productivo, y que además sufre una recesión desde hace cinco años e hiperinflación desde fines del 2017.Los principales bancos del país comenzaban a dispensar nuevos billetes en decenas de cajeros automáticos a primeras horas del día y reactivaron las plataformas tecnológicas que habían suspendido por unas 12 horas para concretar el cambio de moneda, dijeron fuentes del sector bancario y testigos.El gobierno ha dicho que para facilitar el proceso algunos de los viejos billetes, como el de mil bolívares, convivirán con los nuevos por un tiempo que aún no se ha determinado.El presidente Maduro declaró este lunes como un día no laborable y las calles de las principales ciudades lucían vacías, con la mayoría de los comercios cerrados y muy pocos servicios de transporte público, dijeron testigos.Las filas en las gasolineras también desaparecieron en la jornada, luego de que Maduro anunció el fin de semana que cobrarán un nuevo precio por el combustible más barato del mundo a partir de septiembre.Críticos y economistas dudan de la eficacia del conjunto de medidas anunciadas por Maduro el viernes pasado y alegan que ni siquiera el gobierno podrá pagar a su nómina de unos tres millones de burócratas con un nuevo salario mínimo que es 60 veces más alto.Además de la reconversión monetaria, Maduro anunció el viernes un aumento del salario mínimo de los trabajadores hasta un precio 35 veces superior al actual, lo que equivale a 723 bolívares o 45 dólares, según las tasas oficiales actuales de referencia en el país.También dijo que entregará a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) un proyecto de reforma de varias leyes para establecer el nuevo sistema tributario y fiscal con el que se aumentarán los impuestos al valor agregado, a la renta y a grandes transacciones.El sueldo entrará en vigencia el 1 de septiembre.Cada trabajador ganará mil 800 bolívares soberanos, el equivalente a 180 millones de bolívares de la moneda anterior, lo que supone una enorme carga para las empresas, que luchan por mantenerse a flote en medio de estrictos controles de precios y cambio.Algunos de los principales partidos opositores, sindicatos y gremios han llamado a un paro general el martes en protesta por las medidas, que incluyen aumentos de impuestos.

