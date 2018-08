Viven una pesadilla

Caracas– La reconversión monetaria en Venezuela parece una pesadilla, ayer lunes por orden del Ejecutivo, en ese país amanecieron con menos ceros en sus cuentas bancarias. Decretaron día no laboral, razón por la que las calles y avenidas estuvieron desoladas y la mayoría de los comercios cerrados.La simplificación contable, que le quitó cinco ceros al bolívar, es una de las medidas del Gobierno de Nicolás Maduro enmarcada en un plan de recuperación y expansión económica con el que el Ejecutivo busca salir de la crisis.Aunado a ello, ayer comenzó a circular una nueva familia de billetes bajo el nombre de bolívar soberano y con denominaciones más ajustadas a la inflación nacional que, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, cerrará el año en un millón por ciento.La eliminación de cinco ceros al bolívar comenzó en medio del desconcierto y temor de los venezolanos y la cúpula del sector empresarial, que advirtió el lunes que las recientes medidas anunciadas por las autoridades colocan al aparato productivo de Venezuela en “grave riesgo de quiebra”.“Vamos a desmontar la perversa guerra del capitalismo para instalar un sistema económico virtuoso, equilibrado”, afirmó el presidente Nicolás Maduro horas antes de la entrada en vigor del nuevo cono monetario que a partir de ayer se llama “bolívar soberano”.Tras la suspensión durante unas doce horas de las operaciones bancarias para adaptarse al nuevo cono monetario, la mayoría de los bancos reactivaron de manera progresiva el lunes sus transacciones por internet y en cajeros automáticos donde se comenzaron a suministrar los nuevos billetes.La decisión del gobierno de declarar el lunes como feriado nacional impidió percibir el impacto inicial de la reconversión debido a que los bancos y la mayoría de los comercios estaban cerrados, y no será hasta hoy el martes cuando se conocerá la incidencia de la medida.Los analistas prevén que las recientes medidas económicas potenciarán la hiperinflación, la escasez de bienes y la recesión que golpea al país desde hace cuatro años. (Con información de Excélsior y Associated Press)

