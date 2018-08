Descartan parar obras en NAIM

Ciudad de México— Las empresas con contratos vigentes de obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) continuarán con las mismas pese a que se harán nuevos análisis para evaluar la continuidad del megaproyecto, señalaron empresarios involucrados.Eduardo Andrade, director para México de Sacyr, comentó que dejar de trabajar en el proyecto no es una opción pese a la posibilidad de cancelación."Hay contratos que cubrir, que cumplir y se está trabajando en ellos, no hay más qué decir. Hay que ejecutar estos proyectos porque hay un contrato que así lo dice y se está haciendo al pie de la letra", puntualizó.Otro empresario, que prefirió el anonimato, señaló que debido a que sus contratos fueron pactados con la actual Administración, los trabajos continuarán, pues de no hacerlo se exponen a ser multados.Calculó que para cuando estén listos los nuevos análisis y se haga la consulta pública a finales de año, la inversión que realiza habrá llegado al 50 por ciento del total."Tal vez para cuando el nuevo Gobierno tome posesión, tal vez vaya invertido el 50 por ciento del proyecto ya, porque es un proyecto ya bien definido, nos hemos tardado 20 años en discutirlo, no tres meses", sostuvo.Aseguró que será más caro cancelar el proyecto del NAIM que continuarlo, pues deben sumarse las adecuaciones en Santa Lucía, las demandas de las empresas con contratos firmados y el desembolso por adquirir nuevos terrenos."(Al costo de Santa Lucía) Hay que agregarle el litigio de las 150 empresas que están trabajando ahí, agregarle el desempleo de 15 mil personas que hoy trabajan en el aeropuerto","Cancelar el aeropuerto actual es más caro que terminarlo", aseveró.Comentó que las grandes obras de infraestructura deben servir por al menos 100 años, periodo que está por cumplir en operación el AICM, sin embargo la base de Santa Lucía apenas daría unos cuantos años de solución a la saturación que se registra en el actual aeropuerto.Por otra parte Andrade consideró que la construcción de la nueva terminal continuará, pues la opinión del Instituto Tecnológico de Massachusetts de la inviabilidad de operar el actual AICM y Santa Lucía es prácticamente un hecho que sólo se confirmará con los estudios que se realizarán."Qué bueno que ya hay un dictamen técnico, qué bueno que MITRE es la opinión que tienen, es uno de los organismos o el más importante en el mundo respecto a la aviación y pues las cosas van caminando para que tengamos un buen aeropuerto en México", comentó Andrade."Yo creo que las cosas van a funcionar bien y se va a comprobar el dictamen de MITRE".Ambos empresarios coincidieron en que por distancia y ubicación, adecuar y operar en Santa Lucía será más costoso y de difícil acceso para los usuarios y trabajadores.

