Ciudad de México— El nuevo estudio que pedirá el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), difícilmente refutará lo que determinó MITRE: que es inviable operar dos aeropuertos en la Ciudad de México, dijeron involucrados en la industria de la aviación.La institución MITRE, perteneciente al MIT, expuso que mantener al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y operar al mismo tiempo dos pistas en la Base de Santa Lucía no es factible desde el punto de vista aeronáutico.Sin embargo, expertos chilenos y mexicanos que asesoran al equipo de AMLO sostienen lo contrario, por lo que la semana pasada, Javier Jiménez Espriú, próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que se hará un nuevo estudio sobre esta alternativa.Sin embargo, es muy poco probable que ese nuevo análisis determine lo contrario a lo que concluyó MITRE, dijo Federico Patiño, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), a cargo del NAIM."Yo lo veo muy difícil, MITRE lleva 60 años en esto, todos los aeropuertos importantes acuden a MITRE para los dictámenes, son expertos, no hay mejores en el mundo que ellos", aseveró.Consideró que es entendible que el próximo Gobierno revise todas las opciones posibles para hacer frente a la saturación del AICM.Fernando Gómez, experto en la industria de la aviación, comentó que la opción de operar dos aeródromos debe considerar en primer lugar la factibilidad operativa aérea y sobre ello, tres estudios refieren que no lo es.Uno es el de MITRE, otro de la SCT y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), elaborado en 1985, y un tercero de la extinta empresa Hakim, recordó.Enfatizó en que el tema de la seguridad aérea debe ponderarse y en este caso, se ha señalado que no podrían operar dos aviones, ya que la proximidad entre los aviones podría provocar un choque."No se trata de buscar desempates, aquí no hay empates, no hay apuestas de quién gana, quién pierde, en materia de seguridad se debe ver de arriba hacia abajo, ahora todos van a opinar, no se trata de democracia, sino de una opinión técnica, que opinen especialistas", manifestó.El estudio planteado por el equipo de López Obrador se realizaría en 5 meses, sin que exista todavía fecha de arranque, y costaría entre 150 millones y 200 millones de pesos.

