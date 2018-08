Enfoca Amazon esfuerzos en el mercado musical

Seattle— Amazon está subiendo el volumen en el negocio de la música.El minorista en línea más grande del mundo montará la primera campaña de televisión nacional para su servicio de streaming de música, con anuncios que incluirán canciones de Ariana Grande, Kendrick Lamar y Queen.La iniciativa es parte de un esfuerzo mayor que se extenderá a vallas publicitarias, video y radio en línea y tres países: Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.La música ha ascendido a la lista de prioridades de Amazon.com Inc. debido a la popularidad de los parlantes Echo de la compañía y la asistente virtual Alexa. La música es una de las solicitudes más comunes de Alexa, y las horas de escucha se han duplicado durante el último año, según la compañía.El servicio de música ha ayudado a Amazon a diferenciar a Echo y Alexa de la competencia, señaló en una entrevista Steve Boom, presidente de Amazon Music. Vender altavoces inteligentes es el último campo de batalla entre los gigantes tecnológicos Apple Inc., Amazon y Google de Alphabet Inc., todos los cuales operan servicios de música."Estamos echando combustible al fuego", dijo Boom en una entrevista. "Nos hemos posicionado como el líder en los servicios de música donde la voz es todo lo que se necesita para controlarlo".Difícil de medirAmazon proporciona pocas métricas para corroborar la creciente popularidad de sus ofertas de música y no ha especificado cuánto planea gastar en la promoción actual.Pero la compañía con sede en Seattle dice que decenas de millones de personas usan sus dos servicios de música. Amazon Music viene incluido en una membresía de Amazon Prime y ofrece una biblioteca de 2 millones de canciones con nuevas versiones limitadas. Amazon Music Unlimited tiene decenas de millones de canciones y cobra una tarifa mensual.Amazon ha introducido su servicio de música en más de 35 países en el último año, y contrató a un equipo de ex ejecutivos de la industria y creadores de tendencias para programar listas de reproducción, obtener álbumes exclusivos y crear nuevas funciones diarias como la "Canción del día".La compañía dice que apunta a un consumidor diferente que Apple o Spotify Technology SA. El comprador promedio de Amazon es un poco mayor y menos enfocado en hip hop y R&B. Los usuarios de Amazon pueden igualmente pedir jazz, música country o canciones para sus hijos. El dúo de rock de California Best Coast grabó un álbum para niños únicamente para Amazon, mientras que August Greene, un trío que incluye al pianista de jazz Robert Glasper, lanzó un álbum exclusivamente en el servicio.Persiguiendo a SpotifyEn muchas industrias, la sola amenaza de Amazon hace caer los precios de las acciones. La compañía es la segunda con mayor valuación del mundo, después de Apple. También es un importante proveedor de servicios en la nube, y una amenaza creciente en todo, desde comestibles hasta películas y cuidado de la salud.Pero en este caso, Amazon está tratando de ponerse al día. Aunque Amazon es un importante minorista de música en línea, es un pequeño jugador en streaming en relación con los dos líderes del mercado, Spotify y Apple.Spotify ha convencido a más de 80 millones de personas a pagar por su servicio, aumentando su valor a alrededor de 35 mil millones de dólares. Apple, que una vez fue líder con iTunes, se ha posicionado como el número 2.Negociar los derechosEl crecimiento de esos servicios de pago ha impulsado las ventas de la industria musical durante tres años, proporcionando un gran dividendo a la industria discográfica. Los sellos ahora buscan a Amazon, así como YouTube y Pandora Media Inc., para contrarrestar a Apple y Spotify. Si los nuevos actores pueden conseguir suficientes clientes, los dos líderes perderán influencia en las negociaciones de derechos.YouTube, propiedad de Google, introdujo en mayo un servicio de música de pago y está planeando una campaña de marketing que durará meses y comenzará en el otoño.Pandora, que sigue siendo principalmente un servicio de radio en línea gratuito, ha llegado a acuerdos con los principales proveedores de telefonía para ofrecer sus suscripciones pagas gratis a nuevos usuarios.

