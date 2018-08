Dejan dudas obras de nuevo aeropuerto

Ciudad de México— Aunque la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) considera positivo que la continuidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) sea analizada por expertos, empresarios y sociedad civil, tanto los tiempos como detalles sobre la continuidad de los contratos en obra son pendientes que suman incertidumbre.Así lo señaló Eduardo Ramírez Leal, presidente nacional del organismo, quien acotó que la Cámara que representa emitirá un posicionamiento conjunto con la Concamin, el CCE y la Cabañero, antes de los resultados que se presentarán en septiembre."Hay unos contratos que tienen obras que se tienen que ejecutar en tiempo, forma y calidad, la pregunta sería '¿Y lo que está contratado en todo este tiempo va a continuar?', ojalá no se detuvieran."Genera un poco de incertidumbre, por lo pronto no hemos sabido que se detenga (los contratos vigentes)", puntualizó.En otro orden, Ramírez consideró que los cinco meses que determinarían la opción de utilizar la base de Santa Lucía es mucho tiempo, pero es conveniente que el proyecto se revise con cuidado.Expuso que antes de una revisión más puntual del estudio, en este momento la opinión de la CMIC es que una cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto sería lamentable."Vemos nosotros que es mucho más factible continuar con el (proyecto) que se está ejecutando, esa es la posición de nosotros en este momento, pero vamos a salir a hacer una posición conjunta", explicó el representante de los constructores."Detener en este momento una construcción, lo hemos dicho, sería lamentable, sin embargo, bien dicho por el Presidente electo, queremos lo mejor para el País".Sobre el cálculo del costo del proyecto de Santa Lucía, 70 mil millones de pesos, Ramírez Leal consideró que sin un proyecto definido no se puede determinar si será la cantidad final, pues corre riesgo de encarecerse como pasó con el NAIM.Asimismo, adelantó que el próximo martes, la CMIC, Canacero y Concamin se reunirán con el virtual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Javier Jiménez Espriú.

