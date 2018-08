Sugieren formar talento digital

Ciudad de México— Empresas del sector retail que han ignorado las herramientas digitales, se encuentran en desventaja ante plataformas como Amazon, de ahí la importancia de formal talento en la materia.Gustavo Barcia, director de ISDI, una escuela especializada en formación de talento digital, opinó que cada vez más las organizaciones son conscientes de que su personal necesita capacitación para que los procesos operativos sean digitales."Muchas de las personas que hoy estén ocupando puestos directivos dentro de las compañías, si no se forman, si no evolucionan hacia lo digital no podrán seguir evolucionando en su carrera", afirmó Barcia.Esta escuela de negocios inició en España,con cedes en Madrid, Barcelona, Silicon Valley, Estados Unidos y México. Además de tener un convenio con Harvard para realizar algunos cursos en conjunto.Entre los maestros de esta escuela se encuentran: María Teresa Arnal, CEO de Google México, Jorge Ruiz ex CEO de Facebook, Tony Rallo de KIO Networks, entre otros.Consideró que el talento con habilidades digitales es difícil de encontrar."No hay una gran cantidad de personas que entienda el entorno digital, las empresas por lo general tampoco saben donde encontrarlas. Las organizaciones compiten contra las compañías nativas digitales, que son las grandes compañías que vemos como Amazon, Google, Facebook, Twitter, donde las personas prefieren trabajar ahí que en otro lugar", afirmó.Barcia explicó que ser digital no sólo es manejar redes sociales, sino digitalizar la operación de los negocios, como recursos humanos, toda la parte legal, tener métricas."Hoy la compañía digital no es una compañía que hace marketing de forma digital, sino que los procesos se transforman para que el producto o servicio se transforme", señaló.

