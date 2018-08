Ciudad de México— La organización Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias AC (TIC AC), concesionario de la primera red de servicios móviles para comunidades indígenas en México, prepara ya una extensión de sus servicios a través de capacidad satelital que será provista por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).Erick Huerta, coordinador general adjunto de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad AC, organización que forma parte de TIC AC, reveló en entrevista que en los próximos días firmarán el acuerdo que les permitirá ofrecer telefonía e internet móvil en zonas de difícil acceso."Firmaremos un convenio con la SCT que nos va a permitir hacer una alianza para aprovechar la capacidad satelital del Estado mexicano y con esa capacidad vamos a poder llegar a comunidades donde no había manera de llevar internet. Vamos a llegar a través de satélite y fortalecer calidad de servicios actuales", comentó Huerta.De acuerdo con el plan de desarrollo de la red de TIC A.C, prevén que este mismo año comiencen a prestar el primer servicio de telefonía e internet a través de satélite en la comunidad de Metlaltonoc, Guerrero.Respecto al amparo que interpusieron para evitar el pago de derechos por tener la concesión, Erick Huerta aseguró que ya sólo está pendiente la resolución del año 2016 cuando iniciaron operaciones, pues el IFT reconsideró el asunto y al ser concesionaria indígena y comunitaria estará exenta de dicho pago.Explicó que aunque la red indígena de telecomunicaciones no es un negocio, pues sus números aún no se lo permite, estar exentos del pago de derechos les ha permitido seguir en expansión."Ahorita siguen siendo 16 las comunidades base, pero esas mismas comunidades se han expandido, ellos han crecido en cobertura. Por ejemplo, una de las que más cobertura tiene es Santiago Nuyoo, que tiene cuatro radiobases y presta servicio a cuatro comunidades más", aseguró Huerta.Por otra parte, descartó que próximamente vayan a utilizar la capacidad de la Red Compartida para ampliar la cobertura de la red indígena, pues la cobertura que tiene actualmente no llega a las comunidades en donde tienen interés de prestar los servicios.Pero no descartan que en un futuro puedan utilizarla, pero externó sus dudas debido a que Altán Redes desarrolla actualmente la Red Compartida en zonas urbanas y algunos Pueblos Mágicos, no en comunidades alejadas."Sí consideramos nosotros a la Red Compartida pero está muy lejos de las comunidades donde nosotros prestamos el servicio, entonces no podríamos ahora explorar algún esquema con ellos porque no están cerca, sería cuestión de esperar", agregó.