Ciudad de México– A partir de la primera quincena de agosto, la nueva lista de gastos utilizada para medir la inflación incluirá servicios para mascotas (veterinaria, cortes de pelo, paseos), de mensajería y paquetería (por compras por internet), leche de soya, tés, herramientas, servicios para el mantenimiento del hogar, lámparas, alfombras y transporte escolar, publicó ayer Expansión.También cambiará el peso que tienen algunos productos en su medición como el precio de los energéticos y productos agropecuarios.Hace un año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) anunció que actualizaría los elementos que utiliza para calcular el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) como la canasta de bienes y servicios, su ponderación, así como el año base.“Los consumidores variamos nuestros gastos conforme va pasando el tiempo, por ejemplo, hace unos años no gastábamos en internet, hoy gastamos considerablemente más. Esa canasta va cambiando en el tiempo y hay que actualizarla”, explicó Mario Correa, economista en jefe de Scotiabank.PublicidadLa canasta pasará de 283 ponderadores a 299, de los cuales 265 permanecen sin cambio, dos desaparecen, nueve se desagregan en 19, siete se fusionan en cinco, y se incorporan 10, según información de INEGI.La última vez que se actualizó el INPC fue en 2013, desde entonces han cambiado los patrones de compra de los mexicanos en términos de qué consumen, cuánto gastan y dónde se adquiere cada bien o servicio, por ello la necesidad de actualizar la canasta básica, detalló el banco Ve por Más en un análisis.Entre los ajustes a la canasta de bienes que denotan la adaptación a cambios en el mercado están la desaparición de los calentadores de agua y de la larga distancia nacional. En tanto, los precios de los energéticos y de los productos agropecuarios incidirán más en la medición de la inflación no subyacente, que contempla los gastos más volátiles, detalló Citibanamex en un reporte.El peso del gasto en frutas y verduras pasará de 3.56% a 4.45%, la de productos de origen animal pasará de 4.87% a 5.86%, mientras que la de energéticos (gasolina, diésel, gas natural, gas LP) subirá de 8.78% a 8.81%.Dentro de la ponderación de los energéticos en la medición de la inflación sube el peso de la gasolina Magna, la más consumida en el país, al pasar de 3.79 puntos a 5.36, detalló Citibanamex.Los productos que tendrán mayor incidencia en el cálculo del indicador se caracterizan por su alta volatilidad, y últimamente han reportado aumentos bruscos y se espera que aumenten considerablemente, dicen los analistas de Citibanamex.“Muchos de los componentes de los precios de la parte no subyacente, los más volátiles van a tener un mayor peso, lo que esperamos es que el nuevo índice tenga una mayor volatilidad al darle un mayor peso a esos componentes”, consideró Correa.También hay elementos que tendrán menor peso en la medición de la inflación común: el gasto en la vivienda propia, electricidad, renta de vivienda, automóviles, servicio de telefonía móvil, transporte colectivo, restaurantes, servicios doméstico, perfumes y cine.Para la nueva medición el INEGI atendió la recomendación del Fondo Monetario Internacional de considerar poblaciones que tuvieran menos de 15 mil habitantes con la finalidad de evitar una sub-ponderación del ámbito rural. Un resultado adicional es que los ajustes permitirán una mayor adecuación para su comparación internacional.Por lo que las áreas geográficas consideradas para medir la inflación aumentarán de 46 a 55, las nuevas son: Pachuca de Soto, Cancún, Coatzacoalcos, Esperanza, Izúcar de Matamoros, Atlacomulco, Saltillo, Tuxtla Gutiérrez y Zacatecas, detalló el Inegi.Los resultados con los cambios se aplicarán para medir la primera quincena de agosto y se publicarán el 23 de agosto. (Agencias)

