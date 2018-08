Bajar IVA e ISR en la frontera, ocasionaría hoyo fiscal: economista

Reducir el IVA a 8 por ciento y el ISR en un 20 por ciento en la frontera, generaría un agujero fiscal, advirtió el economista Enrique Quintana.En su columna publicada en El Financiero, el especialista indica que durante la campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador y su equipo calcularon que aplicar esas dos medidas tendría un costo de 10 mil millones de pesos anuales.La realidad es que la cifra es sustancialmente mayor. Cuando existía la tasa reducida (11 por ciento) antes de la reforma que entró en vigor en 2014, la estimación del Presupuesto de Gastos Fiscales era de 17 mil 144 millones de pesos, una cifra equivalente a .0959 por ciento del PIB”, agregó Quintana, dedicado al periodismo y análisis económico desde 1984.Ese porcentaje del PIB hoy, añade, sería el equivalente a 23 mil 858 millones de pesos, para una tasa de 11 por ciento.Enrique Quintana asegura que si en lugar del 11 por ciento se considera el 8 por ciento propuesto, “la recaudación perdida sería de 38 mil millones de pesos”.El impacto más preocupante, desde su punto de vista, sería a mediano plazo.“Si no hubiera restricciones, habría empresas que podrían trasladar su domicilio fiscal a la zona fronteriza para beneficiarse de un ISR 10 puntos por abajo del que pagarían en cualquier otra zona del país.Un traslado de empresas a la frontera podría implicar una pérdida adicional de recursos tributarios”, agrega en su artículo editorial.El analista alertó que habrá presiones en el gasto oficial, por la duplicación de la pensión para adultos mayores, del programa para jóvenes y del proyecto de la reconfiguración de las refinerías.“Hay reducciones sensibles de ingreso derivadas de la baja prometida de las tasas impositivas en la frontera, y hay el compromiso de no incrementar impuestos”, explica en analista.Quintana asegura que para no provocar ese hoyo fiscal lo mejor es reducir los huecos en los diversos impuestos, particularmente en el ISR (si no se quiere tocar el IVA). Por ejemplo, las deducciones, exenciones y regímenes especiales en el ISR empresarial suman 44 mil millones de pesos.“En el caso de las personas físicas, la suma de estos mismos conceptos alcanza 226 mil millones de pesos”, indica el articulista.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.