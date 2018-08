Ciudad de México— Citigroup deberá pagar una multa por 4.75 millones de dólares, debido a que la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos determinó que sus controles para otorgar crédito a Oceanografía fueron deficientes.En un reporte sobre el caso, la SEC afirma que Citigroup no tuvo suficiente control interno que asegurara que las cuentas de Citibanamex fueran correctas."Los procedimientos implican la incapacidad de Citigroup de diseñar y mantener un sistema suficiente de controles contables internos relativos a una filial de propiedad (Banamex), y para dar garantizar que las transacciones de Banamex se registraran en los estados financieros de Citigroup según la contabilidad generalmente aceptada y mantuvieran la responsabilidad de los activos", mencionó la SEC.La SEC sostuvo que Banamex el control contable interno del programa de factoraje que utilizó Oceanografía para obtener el crédito fue deficiente.Explicó que entre 2008 y febrero del 2014, Banamex prestó miles de millones de dólares con base en facturas y cuentas por cobrar a Pemex, que Oceanografía le presentó para obtener crédito."Sin embargo, algunos de los los documentos de Oceanografía, que ascienden a unos 400 millones de dólares, fueron fraudulentos e incluían firmas falsificadas", destaca la SEC."Banamex tuvo controles contables internos deficientes sobre sus cuentas por cobrar en el programa de factoraje utilizado por Oceanografía, incluyendo la falta de controles contables internos necesarios para probar el autenticidad de los documentos antes de registrarlos como cuentas por cobrar", agrega.La SEC destaca que Banamex también carecía de controles contables internos suficientes para identificar y responder a las banderas rojas que surgieron durante la relación entre Banamex y Oceanografía, que advertían al banco del fraude.Indica que hasta que el Gobierno mexicano acusó a Oceanografía de no contar con una fianza adecuada, y suspendió sus negocios con la empresa, Citigroup descubrió las falsificaciones.Respecto al documento de la SEC, Citigroup no admitió ni negó las afirmaciones. Sin embargo, acordó pagar la multa para resolver el proceso.A la vez, la institución financiera señaló que las aseveraciones de la SEC reconocen que los documentos utilizados por Oceanografía son fraudulentos.La firma descartó que la multa afecte los procedimientos legales que tiene vigentes contra Amado Yáñez Osuna, propietario de Ocenaografía debido a que se cometió un fraude.

