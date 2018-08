Tiene desempleo ligero avance a 3.31%

Ciudad de México— De abril a junio de este año, la tasa de desocupación registró un ligero aumento de 0.04 puntos porcentuales con respecto al primer trimestre, a 3.31 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).Por sexo, la tasa de desempleo subió 0.16 puntos porcentuales en hombres, a 3.35 por ciento, y bajó 0.08 puntos en mujeres, a 3.31 por ciento.La población desocupada se refiere a aquella que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener empleo.En los primeros tres meses de 2018, la tasa de desocupación nacional fue de 3.27 por ciento de la PEA, la más baja desde que se tiene serie estadística con cifras ajustadas por estacionalidad.Además del desempleo, en el segundo trimestre también crecieron el subempleo y la tasa de informalidad.La tasa de subocupación se ubicó en 7.03 por ciento de la población ocupada, 0.17 puntos más que en el primer trimestre.La subocupación se entiende como el porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le demanda.En el caso de la Tasa de Ocupación en el Sector Informal Total nacional fue de 27.42 por ciento de la población ocupada, 0.19 puntos más que de enero a marzo de este año.Dicha tasa se refiere a la población ocupada en unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa.La Tasa de Informalidad Laboral nacional cambió de 56.83 por ciento de la población ocupada en el primer trimestre del año a 56.88 por ciento de abril a junio.En la tasa de informalidad se agrupan todas las modalidades de empleo informal: sector informal, trabajo doméstico remunerado de los hogares, trabajo agropecuario no protegido y trabajadores subordinados que aunque trabajan en unidades económicas formales, lo hacen en modalidades fuera de la seguridad social.Los datos del Inegi indican que la tasa de participación -porcentaje de la población de 15 años y más- se incrementó a 59.77 por ciento en el segundo trimestre del presente año, 0.39 puntos porcentuales por arriba de su cifra de enero a marzo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.