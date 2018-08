Ciudad de México— Pemex tiene siete veces más paros no programados en sus seis refinerías que el promedio internacional, señala un análisis realizado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).El estudio detalla que el año pasado el índice de paros no programados de Pemex promedió 31.9, cuando la referencia internacional es 4.5.Alejandro Limón, investigador del CIEP, explicó que más que construir refinerías esta es una de las principales problemáticas del Sistema Nacional de Refinación (SNR) que estará en manos de la próxima Administración."Mientras no se tenga certidumbre en la proveeduría de insumos que pueda hacer más eficiente a las actuales refinerías, pues va a ser más complicado que algunas nuevas puedan ser más eficientes", resaltó en entrevista.El especialista explicó que la principal causa de estos paros no programados es la falta de suministro de hidrógeno, utilizado para reducir la cantidad de azufre en los combustibles, que representa el 63 por ciento del total de los paros."Un retraso en el suministro de hidrógeno, deriva en una menor producción diaria de petrolíferos", señala el reporte publicado por el CIEP.El documento agrega que esta es una de las razones por las que las refinerías operan en subcapacidad.La máxima eficiencia registrada en los últimos 18 años fue la de la refinería de Tula, que alcanzó una operación del 87 por ciento, contra la de Madero que fue la más ineficiente con 65 por ciento.El año pasado el SNR, que componen las seis refinerías de Pemex, operó en su conjunto al 49.6 por ciento de su capacidad.Esto es por debajo del promedio mundial, que es de 83.5 por ciento y del de la OCDE, que es de 87.8 por ciento.Una de las causas por las que la refinación en México ha disminuido, añade el CIEP, es que el presupuesto para Pemex Transformación Industrial ha permanecido constante en términos reales, pues de 2002 a 2018 ha aumentado a una tasa anual promedio de 0.78 por ciento."Como consecuencia, Pemex TRI ha aumentado la importación de petrolíferos con el fin de satisfacer la demanda nacional", puntualizó el CIEP en su análisis.El Centro explicó que cuando la empresa del Estado recibe recursos suficientes para refinar, el volumen de importaciones disminuye.Sólo el año pasado Pemex importó 71 por ciento de las gasolinas que se vendieron en el País ante la caída en la producción nacional, según datos de la empresa del Estado.Es decir, entraron 570 mil barriles diarios de un total de 797 mil barriles diarios comercializados.

