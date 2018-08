Preocupa a Sagarpa falta de lluvia en NL

Monterrey— La falta de lluvias en Nuevo León ya está preocupando en el campo del Estado y es en municipios del sur donde ya comienza haber algunos daños, principalmente en productores de autoconsumo que representan un 15 por ciento de la producción comercial de la Entidad, reveló Virgilio Bucio Reta.El delegado estatal de la Sagarpa refirió que, según lo detectado hasta ahora, agricultores de maíz de temporal, para autoconsumo, de los municipios de Aramberri y Doctor Arroyo no van a cosechar este año debido a la falta de lluvias.Estos productores, adelantó, serán apoyados con el seguro agrícola que contrató la dependencia y que opera el Gobierno estatal, una vez que sea solicitado, lo cual estimó que ocurrirá pronto, sin especificar fechas.En cuanto a la actividad ganadera, informó que hasta ahora no ha recibido reportes de mortandad de reses o de otro tipo de ganado.Pero aún así, refirió que personal de la Sagarpa está haciendo recorridos por toda el área rural del Estado para evaluar la situación y, en caso de ser necesario, apoyar a los productores con suplementos alimentarios para el ganado, a través de seguro correspondiente."Sí hay preocupación (por la falta de lluvias), por eso estamos al pendiente. En la zona norte del Estado no tenemos problema, en los municipios citrícolas no tenemos reportes (de daños) y en el sur es donde sí tenemos un mayor conflicto", detalló el funcionario luego de entregar apoyos a pequeños productores de la Entidad."Ahí hemos detectado zonas de autoconsumo que en algunos casos no van a cosechar porque no creció la planta, con la evaluación que estamos haciendo de esos daños se detonará el seguro para apoyarlos. Estamos próximos, en su momento, a poder detonar algún evento (de apoyo con seguro)".La superficie agrícola en Nuevo León asciende a unas 392 mil hectáreas, el 6 por ciento de toda la superficie del Estado, de las cuales el 71 por ciento son de temporal y el resto de riego, según cifras del Gobierno estatal.Detallan que esta actividad es desarrollada principalmente en los municipios del centro y sur y que en ellos se concentra el 82 por ciento de la superficie agrícola, tanto de temporal como de riego.Bucio Reta refirió que actualmente en las tierras de temporal está siendo cultivado maíz, sorgo y trigo.Aparte, Adrián de la Garza, presidente de la Unión Regional Ganadera de Nuevo León, indicó que hasta ahora la falta de lluvias está aún en niveles de tolerancia y que la esperanza es que a finales de agosto comiencen la lluvias y sigan en septiembre, tal como ha sucedido en otros años.Pero Obed González Flores, presidente de la Asociación de Engordadores de Ganado Bovino del Noreste, reveló que ante la falta de agua, criadores de reses en la Entidad están vendiendo parte de sus hatos."Seguimos con el tema de despoblamiento ganadero ya que muchos están empezando a vender los toros y las vacas."Puede haber algún problema de inventario ganadero difícil de recuperar".

