Ciudad de México— El año pasado, México tuvo 6.95 por ciento del total de las ventas de autopartes en el mundo, una pérdida de mercado respecto al 7.24 por ciento que tuvo en 2016, según datos del Centro Internacional de Comercio.Durante 2017, el país exportó 26 mil 897 millones de dólares de partes para automóviles, como ejes, motores, frenos y otros componentes, lo cual además fue un crecimiento de 2.97 por ciento por arriba del año previo.Sin embargo, esto no fue suficiente para competir con otros proveedores.Mientras que México fue el quinto vendedor más grande, tanto Japón como China, que ocupan los sitios tres y cuatro respectivamente, registraron mayor crecimiento tanto en sus ventas como en participación.El año pasado, según el "Reporte del mercado de autopartes y accesorios", publicado recientemente por la consultora IndustryARC, explica que a nivel global hay algunos cambios en el patrón de consumo de autopartes.Especialmente, indica que el incremento de producción de autos terminados en China e India está haciendo que la compra de insumos esté concentrándose de manera predominante en Asia.Mientras, la producción en Estados Unidos y Europa se ha mantenido constante, lo cual también influye en sus proveedores de partes, en este caso México."Habrá una ventaja mayor para empresas mexicanas grandes que producen autopartes, que sí tienen la capacidad de surtir a otros mercados más allá de América del Norte o que tengan alianzas estratégicas que les permitan vender a otros mercados y surtir a distribuidores", explicó Manuel Valencia, director de las carreras de Negocios del Tec de Monterrey campus Santa Fe.Señaló que si bien México seguirá siendo un productor importante, sí resentirá algunos de los cambios que están ocurriendo en la industria.En este patrón de migración de la industria automotriz, se están presentando cambios no sólo de dónde se hace la producción, sino también del tipo de vehículos fabricados.Particularmente, habrá una transición donde los mercados más avanzados migrarán de automóviles de combustión a vehículos verdes, sean híbridos o eléctricos."El mercado de autopartes se va a diversificar y se crearán insumos para equipos convencionales y para los eléctricos, lo cual modificará los planes de la industria autopartera", señaló.Si bien ciertos componentes que no cambiarán, como llantas, ejes, frenos e interiores, sí habrá espacio para nuevos jugadores, que es un espacio que los industriales mexicanos podrían aprovechar para no perder competitividad en este sector.

