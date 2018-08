Ciudad de México– En el periodo abril-junio del 2018, los directivos responsables del otorgamiento de crédito de los bancos percibieron un deterioro en el entorno económico nacional e internacional, según la Encuesta sobre las condiciones generales y estándares en el mercado de crédito bancario que publica hoy el Banco de México.Sin embargo, la mayoría espera una mayor demanda de crédito para el periodo julio-septiembre de este año y otorgar condiciones de financiamiento más estrechas."Los bancos en su conjunto percibieron en promedio un deterioro del entorno económico nacional e internacional, así como de la situación económica de las empresas", menciona la consulta.No obstante, la percepción fue mejor en los bancos que tienen la mayor participación de mercado, como BBVA Bancomer, Citibanamex, Santander, Banorte, HSBC y Scotiabank."Los bancos con mayor participación de mercado percibieron en promedio una mejoría en las condiciones de empleo para los hogares y en la confianza de los hogares en la actividad económica, así como un aumento en su nivel de capitalización y una disminución en la disponibilidad de fondos en moneda nacional y extranjera", comentó el Banco de México en el documento.En tanto, los bancos con menor participación reportaron en promedio un empeoramiento en la confianza en la actividad económica por parte de las empresas y los hogares, a la par de un aumento en la disponibilidad de fondos en moneda nacional.Respecto a sus expectativas para el tercer trimestre de 2018, los responsables del otorgamiento de crédito de los bancos con mayor participación de mercado prevén en promedio un aumento en la demanda de crédito de los segmentos de intermediarios financieros no bancarios e hipotecario.Asimismo, estiman una disminución en la demanda de crédito de las pequeñas y medianas empresas no financieras.Por su parte, los bancos con menor participación esperan en promedio que la demanda de crédito durante el tercer trimestre del año aumente en los segmentos de intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de crédito y crédito hipotecario, mientras que en otros rubros del crédito no anticipan cambios importantes.Para julio-agosto, los bancos con mayor participación prevén en promedio un estrechamiento adicional en las condiciones y estándares de aprobación del crédito de las empresas grandes no financieras.Mientras que los bancos con menor participación esperan lo mismo para las carteras de crédito a empresas grandes no financieras, intermediarios financieros no bancarios y crédito hipotecario.En contraste, estiman condiciones de aprobación más relajadas para el segmento de tarjetas de crédito.

