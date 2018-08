Nuevos iPhone no incluirán el adaptador Lightning

Ciudad de México– La espera por la nueva generación de iPhones cada vez da más de que hablar, no sólo se trata de las características que ya hemos dado a conocer, pues según el sitio web Mashable, una nueva investigación reveló que todo parece indicar que los nuevos equipos de Apple, no incluirá el adaptador Lightning para la entrada de audio, escribe El Universal.La información publicada en "MacRumors", indica que "Cirrus Logic, un proveedor para el adaptador, aparentemente ha 'confirmado' que el dongle no se incluirá con el trío de nuevos iPhones de Apple que se espera para el próximo mes, de acuerdo con una nota de investigación de Barclays".Barclays Blayne Curtis y sus asociados, ya se habían anticipado meses atrás con este rumor, ya que los analistas visitan rutinariamente a los socios de la cadena de suministro de Apple en Asia para recopilar información.El banco de inversión predijo anteriormente que los equipos iPhone 8, iPhone 8 Plus y el iPhone X incluirían en la caja dicho adaptador, así que por el momento ya cuentan con cierta credibilidad.Fue con el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus que la firma comenzó a eliminar la entrada de audio, decisión que resultó controversial para algunos usuarios, no obstante, fue gracias al adaptador que la transición no se convirtió en una mala jugada.Sin embargo es probable que con la llegada y aceptación de auriculares inalámbricos, Apple considere que incluir el artículo ya no sea necesario; por el momento en las tiendas de la firma se pueden encontrar los adaptadores Lightning para Jack 3.5 mm por nueve dólares como un accesorio independiente, por lo que los usuarios que prefieran usar auriculares con cable tendrán que pagar un adicional.