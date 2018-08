Disputan al tianguis el mercado de ropa

Ciudad de México— El mercado formal de ropa está logrando darle la batalla al tianguis... y con proveedores nacionales.En el centro de la Ciudad de México es posible encontrar unos calcetines deportivos cortos a 15 pesos, pero en cadenas nacionales, como Walmart, se pueden adquirir en 10.90 pesos.Parte de ello obedece al endurecimiento contra la ropa importada de origen asiático a precios extremadamente bajos que no cubren costos de producción y a que Walmart tiene una estrategia focalizada en buscar proveedores nacionales de bajo precio.Una revisión de la oferta de ropa en la tienda revela que son contadas las piezas donde los precios sean superiores a los 350 pesos y varios productos no superan la barrera de los 100 pesos."Encontré pants grises, como los que usan mis hijos para la escuela, en 150 pesos porque estaban rebajados, así que me llevo cuatro", explicó una compradora en la tienda ubicada en Av. Universidad.Grupo Walmart antes tenía Suburbia, que era donde canalizaban sus ventas de ropa, pero una vez que vendieron la marca, reorientaron su estrategia para canalizarla hacia sus tiendas: Walmart Supercenter, Bodega y Sam's Club, explicó"Es necesario de hablar tres cosas: la simplificación, el reforzamiento de precios bajos todos los días y comprar en México todo lo que podemos", explicó Enrique Guzmán, vicepresidente de compra de mercancías y ropa de Walmart México.Guzmán explicó que la razón de comprar productos nacionales es que es más fácil resurtir inventarios cuando es necesario, lo cual también reduce espacios en bodega, así como la cuestión de tiempos de entrega."Queremos comprar en México todo lo que se pueda comprar aquí. Podemos mejorar el negocio que tenemos nuestros proveedores nacionales, es algo que lleva tiempo pero estamos trabajando con la mayoría de ellos para buscar eficientar procesos y eliminar lo que no sea necesario para tener los mejores precios posibles", indicó.Con todo y eso, todavía el 30 por ciento de las prendas de vestir que se comercializan en México se hacen en comercio informal, mientras que el 70 por ciento restante es en comercio establecido.Raúl García, industrial textilero y ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, explicó que para el consumidor, el punto más importante actualmente es el precio y es la principal razón cuando eligen dónde comprar, pero no la única."Al comprador no siempre le importa dónde está hecho pero sí quieren poder aprovechar promociones, comprar con tarjeta de crédito, que tenga diseño, cada vez más es un consumidor más inteligente que busca las mejores opciones para su cartera", señaló.

