Aumenta 65% el precio de la naranja en 2 meses

Monterrey— En los últimos dos meses, el precio al mayoreo y medio mayoreo de la naranja en Nuevo León subió 65 por ciento. La razón: las huertas de la Entidad ya casi no tienen fruto y los estados que sí lo tienen están optando por exportarlo, principalmente a Estados Unidos.De enero a mayo pasados se exportaron 50 mil 346 toneladas de naranja, 27 por ciento más que en el mismo lapso del 2017, revelan cifras de la Secretaría de Economía.De ese volumen, el 95 por ciento fue al mercado estadounidense, que pagó casi 19 millones de dólares, el monto más alto para un periodo igual en la última década.En junio, Negocios publicó que en la primera semana de ese mes la naranja en la Central de Abastos Estrella cotizó en un promedio de 11.5 pesos por kilogramo, ayer miércoles promedió 19 pesos, 65 por ciento más.En las tiendas de autoservicio del área metropolitana de Monterrey, la fruta cotiza entre 23 y 30 pesos por kilogramo y en la Ciudad de México llega hasta los 36 pesos, de acuerdo con la Profeco."En Nuevo León la producción venía un 15 por ciento menos y además desde inicios de junio comenzó acabarse la fruta por los buenos precios que ya traía, pero los mayores precios empezaron a fines de ese mes, ahorita en el Estado ya no hay fruta hasta la próxima temporada, que empieza a finales de septiembre", expuso Gerardo Elizondo Barba, citricultor en el Estado.Reportes del Servicio Nacional de Información e Integración de Mercados refieren que la semana pasada precio de la naranja al mayoreo y medio mayoreo en Nuevo León subió hasta 12 por ciento y que en la presente aumentó 2.3 por ciento más.El arranque de la próxima cosecha hará que los precios bajen, pero no al grado de desplomarlos, añadió Elizondo.Nuevo León es el tercer mayor productor de naranja en México, detrás Veracruz y Tamaulipas, de acuerdo con la Sagarpa, pero en enero este último perdió el 50 por ciento de su producción por las fuertes heladas.Elizondo explicó que la limitada oferta que está llegando al Estado proviene de Sonora, Baja California y Veracruz, y de no muy buena calidad, pero aún así con un mayor precio.Refirió que quienes tienen naranja la están ofertando de 8 mil a 12 mil pesos la tonelada en el árbol (sin pizcar)."El buen precio internacional hizo que buena parte de la naranja de Veracruz se sacara antes de lo previsto para venderla a las procesadoras (para jugo) que exportan y, por otro lado, hubo heladas en Tamaulipas (lo) que afectó buena parte de su producción y todo eso le ha pegado al precio".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.