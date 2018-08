Mete Samsung toda la carne al asador

Galaxy Note 9Con una batería de 4 mil mAh, un lápiz táctil S Pen reimaginado y una pantalla de 6.4 pulgadas, Samsung presentó al mundo su nuevo Galaxy Note 9 que llegará a México a finales de agosto por 25 mil pesos para el modelo de 128 GB, y 30 mil pesos para el modelo de 512 GB.El Galaxy Note 9 continúa en la línea del diseño de su antecesor, el Galaxy Note 8, pero con una pantalla ligeramente mayor, que pasa de las 6.3 a las 6.4 pulgadas. La resolución es de 2960 x 1440 píxeles.Sin embargo, el protagonista del equipo y del evento, celebrado en el Barclays Center de Nueva York, fue el S Pen, que ahora sirve para mucho más que para escribir y dibujar en la pantalla. Conectado por Bluetooth, el lápiz activa las cámaras y hace de control remoto para fotos y selfies. Al presionar su botón, también sirve para cambiar entre videos al usar YouTube, adelantar diapositivas al usarlo para dar presentaciones, y para moverse entre imágenes de la galería.De acuerdo con la empresa, el lápiz táctil contribuye a que el Galaxy Note sea el teléfono que más aprovechan sus usuarios, y el Galaxy Note 8 ha sido 28 por ciento más utilizado que el Galaxy S8.El Galaxy Note 9 fue presentado en cuatro colores: negro, lavanda, cobre y azul.Galaxy WatchSamsung confirmó los rumores sobre un nuevo reloj inteligente bajo producción y presentó el nuevo Galaxy Watch.El dispositivo cuenta con funciones de relajación, medición del sueño, actividad cardíaca y ejercicios, y puede usarse sin un teléfono, pues se conecta independientemente a la red LTE. Actualmente, Samsung trabaja con diversas operadoras telefónicas para llevar el dispositivo a sus consumidores.En el evento, Samsung no anunció el precio ni disponibilidad del equipo, pero sí presentó tres diseños diferentes. De momento, no se ha confirmado si el Galaxy Watch reemplazaría la gama Gear, introducida en 2013 con una gama variada de relojes inteligentes y bandas de ejercicios.Galaxy HomeSamsung presentó su nueva bocina inteligente: Galaxy Home. El equipo cuenta con sistema de audio AKG y funcionará por medio del asistente digital de la marca, Bixby.Galaxy Home contará con 8 micrófonos para detectar la voz del usuario y, gracias a una nueva alianza, funcionará a la perfección con Spotify, el servicio de streaming musical oficial de los equipos Samsung.La bocina Galaxy Home competirá directamente con los equipos Google Home, ya disponibles en el País, los de Sonos y con Home Pod, el dispositivo de Apple que aún no tiene fecha de llegada a México.

