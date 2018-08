Presenta Samsung nuevo Galaxy Note 9

Nueva York— Con una batería de 4 mil mAh, un lápiz táctil S Pen reimaginado y una pantalla de 6.4 pulgadas, Samsung presentó al mundo su nuevo Galaxy Note 9 que llegará a México a finales de agosto por 25 mil pesos para el modelo de 128 GB, y 30 mil pesos para el modelo de 512 GB.El Galaxy Note 9 continúa en la línea del diseño de su antecesor, el Galaxy Note 8, pero con una pantalla ligeramente mayor, que pasa de las 6.3 a las 6.4 pulgadas. La resolución es de 2960 x 1440 píxeles.Sin embargo, el protagonista del equipo y del evento, celebrado en el Barclays Center de Nueva York, fue el S Pen, que ahora sirve para mucho más que para escribir y dibujar en la pantalla. Conectado por Bluetooth, el lápiz activa las cámaras y hace de control remoto para fotos y selfies. Al presionar su botón, también sirve para cambiar entre videos al usar YouTube, adelantar diapositivas al usarlo para dar presentaciones, y para moverse entre imágenes de la galería.De acuerdo con la empresa, el lápiz táctil contribuye a que el Galaxy Note sea el teléfono que más aprovechan sus usuarios, y el Galaxy Note 8 ha sido 28 por ciento más utilizado que el Galaxy S8.El Galaxy Note 9 fue presentado en cuatro colores: negro, lavanda, cobre y azul. Este último, que destaca por tener un lápiz S Pen de color amarillo, fue el que Samsung usó en las imágenes promocionales del evento antes de que fuera develado oficialmente.Otras características del equipo que ya habían sido rumoradas se confirmaron en la presentación oficial. El Galaxy Note 9 ahora parte de los 128 GB de almacenamiento, de forma directa, y no de 64 GB como su predecesor. Una segunda versión del Note 9 traerá 512 GB de memoria interna, y ambos tienen capacidad para expandir su memoria a 1TB por medio de tarjetas micro SD.En octubre de 2016, Samsung tuvo que retirar del mercado a su Galaxy Note 7, que tenía una batería de 3,500 mAh defectuosa que causó una centena de explosiones espontáneas alrededor del mundo.Tras implementar un sistema de ocho filtros de seguridad en esta materia, Samsung lanzó el año pasado el Galaxy Note 8 con una batería más modesta, de 3,300 mAh. Este año, no obstante, el Note 9 llegará al mercado equipado con una batería de 4 mil mAh, la más generosa hasta el momento para la línea. Según Samsung, ofrecerá 24 horas de autonomía.Las cámaras del nuevo equipo, por otro lado, ahora integran un sistema de inteligencia artificial que reconoce entre 20 tipos de escenas que ajustan automáticamente luz y color para motivos como plantas, paisajes o comida. Es una función similar a la que Huawei ha incorporado en sus equipos desde el año pasado.En términos concretos, la cámara trasera del Galaxy Note 9 es dual con dos lentes de 12MP, uno de ellos telefoto con zoom óptico de 2X. En la parte frontal equipa una cámara de 8MP.Según el reporte financiero de Samsung, correspondiente al segundo trimestre del 2018, su división de smartphones cayó 4 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.De acuerdo con reportes del Financial Times, Samsung ha distribuido cerca de 31 millones de equipos Galaxy S9 desde su lanzamiento, lo que serían las ventas más bajas de un buque insignia de la empresa desde el Galaxy S3, de 2013. En contraste, el Galaxy S7, el más vendido de la empresa, distribuyó más de 50 millones de equipos.Con nuevos modelos del iPhone X de Apple a la espera el próximo mes, y con Huawei convirtiéndose en la segunda marca de celulares más vendida del mundo, según datos de IDC, será el Galaxy Note 9 el responsable de dar la cara por Samsung en lo que queda del año.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.